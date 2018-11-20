Белые медведи смутили благочестивых британцев

Посетители торгового центра Tynwald Mills на острове Мэн были немало смущены, обнаружив в холле магазина инсталляцию, изображавшую семью белых медведей. Плюшевые мишки застыли в непристойных позах, рассказали очевидцы в соцсетях.
@TheLastLeg #isitok A shopping outlet in the Isle of Man set up a lovely polar bear display for Christmas and it looked like this. pic.twitter.com/NtXxfggTm5— Sam Turton 🇪🇺🇬🇧 (@TurtonSam) 19 ноября 2018 г.
Ошеломленные посетители чопорного семейного торгового центра на острове Мэн заметили арктических зверей в довольно компрометирующей позе. Медведи, по словам одного из очевидцев, явно «играли в маму и папу» на глазах у собственных детей. При этом еще один медведь с непередаваемым выражением на плюшевой морде наблюдал за случающейся парой из дальнего угла магазина.
После того, как пользователи стали активно обсуждать в соцсетях «непристойных» медведей, администрация Tynwald Mills оперативно подправила экспозицию. Медведей переставили так, что плюшевые красавцы теперь при всем желании не выглядят двусмысленно или скабрезно.
«Мы хотели бы поблагодарить наших клиентов за то, что они побывали к Рождеству у наших белых медведей. Заверяем, что инсталляция была изменена. Просим прощения у всех, кого мог задеть наш показ», — рассыпалась в извинениях администрация торгового центра.