Белые медведи смутили благочестивых британцев

Белые медведи засмущали благочестивых британцев на Острове Мэн

@TheLastLeg #isitok A shopping outlet in the Isle of Man set up a lovely polar bear display for Christmas and it looked like this. pic.twitter.com/NtXxfggTm5— Sam Turton 🇪🇺🇬🇧 (@TurtonSam) 19 ноября 2018 г. Посетители торгового центра Tynwald Mills на острове Мэн были немало смущены, обнаружив в холле магазина инсталляцию, изображавшую семью белых медведей. Плюшевые мишки застыли в непристойных позах, рассказали очевидцы в соцсетях.

Ошеломленные посетители чопорного семейного торгового центра на острове Мэн заметили арктических зверей в довольно компрометирующей позе. Медведи, по словам одного из очевидцев, явно «играли в маму и папу» на глазах у собственных детей. При этом еще один медведь с непередаваемым выражением на плюшевой морде наблюдал за случающейся парой из дальнего угла магазина.

После того, как пользователи стали активно обсуждать в соцсетях «непристойных» медведей, администрация Tynwald Mills оперативно подправила экспозицию. Медведей переставили так, что плюшевые красавцы теперь при всем желании не выглядят двусмысленно или скабрезно.