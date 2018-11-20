Минздрав посоветовал не злоупотреблять колбасой

Минздрав России не поддерживает идею ввести акцизы на колбасу, но советует россиянам употреблять меньше таких продуктов, заявила глава ведомства Вероника Скворцова, передает ТАСС.
«Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введения акцизов)», — сказала она.
По ее словам, рекомендация экспертов ввести акцизы на колбасные изделия основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее газета «Известия» сообщила, что в России могут на 30% подорожать колбаса, сосиски и бекон. Акцизы на продукты переработки красного мяса предложил ввести Экспертный совет при Правительстве РФ.
Авторы инициативы отметили, что переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов и повышают риск возникновения рака.
Вырученные от акцизов средства предлагается направить на удешевление продуктов здорового питания.
Минсельхоз России назвал идею введения акциза на переработанные мясопродукты нецелесообразной. Ведомство также считает, что предложение недостаточно проработано, в том числе в части возможных ценовых рисков для потребителей.