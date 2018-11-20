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Подмосковные звери долиняли
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Подмосковные звери долиняли 

Мослента + ещё 2 55 минут назад
Фото: Открытый источник
У всех животных, обитающих в Московском регионе, закончилась линька перед предстоящей зимой. Об этом рассказал агентству «Москва» министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
«Уже полиняли и заяц, и белка, и лисица, и горностай, и норка, и енотовидная собака. Все они готовы к зиме», — сказал он и добавил, что енотовидную собаку не удастся увидеть до наступления весны, потому что она впадает в спячку.
По его словам, из всех перечисленных животных окрас изменился только у зайца-беляка. «Остальные животные, которых можно встретить в лесу Московской области, например, белка или лисица, цвет шкуры не меняют. У них только мех становится более густым, вырастает подшерсток», — пояснил министр.
Ранее главный специалист ГПБУ «Мосприрода» Валентин Волков сообщил, что из-за похолодания в столице бабочки, жуки и другие насекомые впали в спячку или спрятались под землю.
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