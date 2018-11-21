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В Госдуме предложили способ привлечь в Россию туристов-охотников 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России необходимо развивать охотничий туризм в рамках экологического туризма и делать это на базе охотничьих хозяйств. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев на «круглом столе» «Развитие и перспективы природоориентированных видов туризма в сфере рыбалки и охоты».
«В России давно пора развивать охотничий туризм в рамках экологического туризма, и делать это нужно на базе охотничьих хозяйств, используя их инфраструктуру и знания. А то когда была ограничена весенняя охота на бурого медведя на Дальнем Востоке, поток туристов упал, но при этом 140 медведей было отстрелено в рамках регулирования их численности, и казна за счёт этих действий потеряла порядка 36 миллионов рублей», — сказал Николаев.
Он напомнил, что в стране есть нацпроект «Экология», где сказано, что необходимо увеличить количество посетителей особо охраняемых природных территорий на более чем 2 млн человек в год.
«А зачем нам это? Наверное, не просто так. В частности, и для развития экотуризма, который включает в себя и охотников-туристов. Пока что к нам приезжает таковых не более 500 человек в год», — отметил Николаев.
По данным Минприроды, в России насчитывается около 7000 охотничьих хозяйств, а годовой оборот в сфере охотничьего хозяйства России оценивается в 80-100 млрд рублей, из которых 16 млрд рублей приходится на продукцию охоты и услуги. В то же время Россия очень интересна иностранным охотникам благодаря дикой природе, уникальным животным и доступным ценам.
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Николай Николаев , Госдума , Общество
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