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Патриарх Кирилл отмечает день рождения
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Патриарх Кирилл отмечает 72-й день рождения 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отмечающий во вторник 72-й день рождения, совершит божественную литургию в храме своей резиденции в подмосковном Переделкино и будет работать как обычно.
"В день своего рождения святейший патриарх Кирилл совершит божественную литургию в домовом храме резиденции в Переделкино. Встреч и мероприятий на этот день у патриарха не запланировано. С учетом достаточно плотного графика в последующие дни он будет работать с документами", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков.
Патриарх Кирилл (в миру — Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом. Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.
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