Россиянка питается выращенными в квартире жуками 

Жительница Санкт-Петербурга организовала в своей квартире мини-ферму по выращиванию личинок, которых она употребляет в пищу. По ее мнению, именно жуки являются продуктами будущего, ведь мясо насекомых не содержит жиров, поэтому такая белковая еда крайне полезна. Из мучных червей и саранчи, выращенных собственноручно, девушка готовит десятки различных блюд. Подобная диета выглядит экзотической, но в таких странах, как Китай, яства из насекомых были не редкостью в повседневной жизни, поедая их, человек восполнял недостаток животного белка. В современном мире мода на съедобных червей набирает обороты. Стоит отметить, что лакомства из жуков распространены и среди приверженцев экологически чистых продуктов питания.