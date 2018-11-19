Ещё
Россиянам рекомендовали есть поменьше колбасы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам рекомендовали есть поменьше колбасы 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что Минздрав не поддерживает введение рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) акцизов на колбасные изделия, но при этом порекомендовала россиянам сократить употребление подобных продуктов.
"Мы просто все желаем и имеем это в виду, не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами", — сказала Скворцова.
Скворцова отметила, что ВОЗ все продукты, которые приносят вред здоровью человека, советуют облагать акцизами. В их числе министр назвала табак, алкоголь, сладкие газированные напитки и продукты переработки красного мяса. Глава Минздрава отметила, что они являются канцерогенами и вызывают "скачкообразное увеличение риска онкологических заболеваний".
Ранее газета "Известия" сообщила, что в России может подорожать колбаса в случае введения акциза на продукты переработки красного мяса.
Газета.Ru: последние новости
Рогозин извинился за кадры опытов над таксой Украинская поэтесса обвинила Россию в "присвоении" советского кино Единороссы вступились за краснокнижных животных
Комментарии16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цекало возмутил россиян83
Российские наемники решили засудить своих работодателей158
Дно пройдено: Украину смоет «Турецким потоком»
Путин напомнил США о гиперзвуковом оружии РФ213
Стала известна судьба квартиры Осина51
Видео
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
04:13
Россиянам рекомендовали есть поменьше колбасы
Общество
02:38
Рогозин извинился за «утопленную» таксу
Общество
01:11
Путин призвал усилить армию и флот
Войска Армия
12:37
Украинская поэтесса обвинила РФ в «краже» советского кино
Общество Украина
03:47
Российские наемники решили засудить своих работодателей
Армия Войска
01:28
Найденная учеными звездная система может вскоре взорваться
Технологии Наука и техника
02:27
Путин напомнил США о гиперзвуковом оружии РФ
Политика В мире
02:01
Цекало возмутил россиян
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение