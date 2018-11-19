Россиянам рекомендовали есть поменьше колбасы

"Мы просто все желаем и имеем это в виду, не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами", — сказала Скворцова.

Скворцова отметила, что ВОЗ все продукты, которые приносят вред здоровью человека, советуют облагать акцизами. В их числе министр назвала табак, алкоголь, сладкие газированные напитки и продукты переработки красного мяса. Глава Минздрава отметила, что они являются канцерогенами и вызывают "скачкообразное увеличение риска онкологических заболеваний".