«Кутаю его в пять одеял, сверху — целлофан»: в Саратове пенсионерка и её сын-инвалид живут на пепелище сгоревшего дома

Пенсионерка Ольга Крылатова и её сын-инвалид вынуждены спать на морозе, заворачиваясь в несколько одеял и целлофан. В сентябре их дом вместе со всем имуществом сгорел дотла. При этом в очереди на жильё по соцнайму, в которую семья встала ещё до пожара, перед ними находятся две тысячи человек. Местные власти пообещали разобраться в ситуации.

Пенсионерка Ольга Крылатова жила в небольшом частном доме в Заводском районе Саратова вместе со своим сыном-инвалидом. 30-летний мужчина редко появлялся на улице: после перенесенной несколько лет назад травмы головы он почти лишился способности ходить и ослеп, поэтому большую часть времени был прикован к кровати.

В сентябре 2018 года в их доме неожиданно вспыхнул огонь. До сих пор неизвестно, было ли возгорание случайным, или виноват кто-то из местных жителей.

«В 7 часов утра я поставила на плиту чайник, а потом кто-то постучал в калитку, — рассказала в беседе с RT Ольга Крылатова. — Я вышла, прошло всего три минуты, а потом почувствовала запах дыма. Забегаю — на кухне уже горит стена. Что произошло — не понимаю. Плита была новенькая».

Пламя мгновенно охватило всю кухню. Ольга бросилась к сыну, по пути схватив документы. Помогая друг другу, женщина и её сын-инвалид буквально ползком спаслись из огня.

Пожарные, по словам женщины, приехали быстро и сразу принялись за работу, однако весь дом уже был в огне. После того, как возгорание было локализовано, вместо жилища остался только каркас дома с дверями, выломанными пожарными.

Сон в целлофане

Но настоящие испытания ждали семью впереди. Вскоре после пожара стало понятно, что жить пенсионерке с сыном буквально негде.

«Я обратилась в администрацию, но мне сказали, что, мы, поскольку жили в частном доме, не имеем права на жилье манёвренного фонда, — сказала Ольга Крылатова. — Выплаты как погорельцам нам тоже задержали — МЧС в течение месяца не выдавало заключение».

По словам Крылатовой, в администрации ей неоднократно советовали отдать сына в дом для инвалидов, чтобы разобраться с текущими проблемами.

«Сын в ужасе от такой перспективы, — рассказала Крылатова. — Он же разумный, вменяемый человек, попросту сойдёт там с ума».

Тогда Крылатова решила выживать сама. На остатках сгоревшего дома она соорудила навес, начала постепенно приводить в порядок то, что осталось от выгоревшей комнаты дома. Фактически, пенсионерка и её сын живут на улице, спасаясь благодаря теплой одежде и целлофану.

«Сын лежит под навесом на кровати в куртке, кутаю его в пять одеял, сверху целлофан, — рассказывает Крылатова. — По ночам даже жарко бывает».

Основная надежда пенсионерки — на жилье по соцнайму. Ещё до пожара семья встала в очередь, однако до них черёд дойдет не скоро: в прошлом году они занимали 2500 место в очереди, в этом году — 2000.

«Я была на встрече с главным специалистом администрации по ЖКХ Еленой Горецкой, сказала, что очень тяжело. Спросила, можно ли вне очереди поселить, дать нормальное теплое жилье, — рассказала Крылатова RT. — Она ответила, что не имеет возможности: дескать, в этой очереди все инвалиды, все с малыми детьми».

В ожидании помощи

Пытаясь получить хоть какую-то поддержку, Крылатова пришла на встречу с депутатом саратовской городской думы и начальником управления Пенсионного фонда в Заводском районе Саратова Александром Гуреевым . Тот выслушал женщину и нашел средства — по 15 тысяч рублей для неё и сына. По словам Крылатовой, эта матпомощь поможет им продержаться.

Сам Гуреев в беседе с RT рассказал, что будет заниматься этой историей.

«Я их хорошо помню, они были на приёме, — говорит Гуреев. — Действительно безвыходная ситуация. У меня была возможность оказать им поддержку через Министерство труда. Я в этой ситуации разбираюсь, пытаемся найти какое-то решение с администрацией».

В пресс-службе администрации Заводского района Саратова в ответ на запрос RT сообщили, что Крылатова действительно стоит в очереди на социальное жилье.

«Крылатова Ольга Петровна состоит на учете в качестве нуждающейся по договору социального найма в администрации Заводского района с 14.07.2017, состав семьи — два человека, — заявили в администрации. — Поставлена на учет в связи проживанием в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений нормам».

Также в пресс-службе сообщили, что Крылатова имеет право воспользоваться помощью из манёвренного фонда.