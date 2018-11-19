В России исчезнут некоторые пивные напитки

Роскачество начало исследовать пивные напитки. Об этом сообщил глава организации Максим Протасов в ходе форума "Антиконтрафакт".

Он пояснил, что сейчас под название "пивной напиток" попадают четыре разные категории товаров. Первая — это напитки, в которых более 80 процентов солода плюс натуральные вкусовые и ароматические добавки, например, апельсиновая цедра, лимон, кориандр. То есть это пиво с вкусовыми добавками.

Вторая — напитки, в состав которых входит менее 80 процентов солода, а несоложенных продуктов — более 20 процентов.

Третья — напитки, в которых солода меньше 80 процентов, плюс в состав входит вода, синтетические или натуральные ароматизаторы.

И четвертая — слабоалкогольные напитки, в состав которых входит спирт, сладкие газированные напитки и другие недопустимые добавки, например, консерванты.

По мнению Протасова, из-за того, что такие разные напитки называются одинаково, потребители вводятся в заблуждение. А значит конкуренция между их производителями — недобросовестная.

По итогам тестирования пивных напитков Роскачество предложит изменить классификацию и разделение пивных напитков, произведенных путем естественного брожения, и фактически алкогольной продукции, произведенной методом купажирования спирта и газировки. Таким образом, часть пивных напитков будет называться по-новому.