Браудера обвинили в убийстве Магнитского

Генпрокуратура: Магнитский мог быть отравлен в интересах Браудера

Октая Гасанова и Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве Валерия Курочкина Сергея Коробейникова , которые были признаны сообщниками британского финансиста и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Александров. Браудера, в свою очередь, подозревают в причастности к убийствам.

«Учитывая, что смерть Гасанова, Курочкина и Коробейникова наступила непосредственно после совершения преступления, которым руководил Браудер, с большой долей вероятности можно предположить, что они были убиты в целях устранения соучастников, которые могли дать в отношении Браудера изобличающие показания», — пояснил представитель ведомства.

В частности, российские следователи не исключают, что финансист приказал убить и аудитора Сергея Магнитского с той же целью — заставить молчать.

Как пояснили в Генпрокуратуре , Браудер получил от Магнитского ложные заявления, которые использовал в провокационных целях. После этого «юрист стал нежелательным и даже опасным свидетелем». Речь идет о коррупционных схемах в органах власти России, которые Магнитский, по собственному заявлению, вскрыл. Вскоре после обнародования этой информации он скоропостижно скончался в больнице столичного СИЗО

Официальный представитель прокуратуры Александр Куренной заявил, что «версия об отравлении Магнитского именно Браудером подтверждается и журналистом Олегом Лурье , который содержался с ним в одной из камер».

Куренной добавил, что в ближайшее время российская сторона объявит финансиста в международный розыск, а его имущество арестуют. Кроме того, против самого Браудера возбудили еще одно уголовное дело — о создании преступного сообщества.

Сам Браудер считает новые обвинения Генпрокуратуры ответом Москвы на «дело Скрипалей и подчеркивает, что они были выдвинуты накануне возможного расширения „закона Магнитского“ на весь Евросоюз . Подозреваемый подчеркнул, что он ни при каких обстоятельствах не собирается говорить с российскими правоохранителями. Он также заявлял журналистам, что российские власти могут организовать покушение на него из-за „акта Магнитского“.

Что касается смерти Гасанова, Курочкина, Коробейникова и Магнитского, то сначала она рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний, рассказал Михаил Александров . Однако в ходе дальнейших исследований были получены данные, на основании которых эксперты могут предполагать, что их смерть была насильственной. Эта информация позволила следователям возбудить уголовное дело об убийстве.

Так, мужчин могли отравить „диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия“. Вещество, содержащее алюминий, при введении в живой организм повреждает сердечную мышцу, из-за чего развивается миокардная дистрофия.

Именно эти симптомы наблюдались перед смертью у Магнитского, Гасанова и Курочкина, отметил представитель прокуратуры. Следы токсичных соединений алюминия были также обнаружены и в печени Коробейникова.

»Они [соединения алюминия] могли спровоцировать развитие у сообщников Браудера сердечно-печеночной недостаточности, и таким образом была инсценирована картина их смерти», — приводит слова Александрова ФАН.

Представитель ведомства сообщил журналистам, что вещества, которыми, предположительно, были отравлены сообщники Браудера, на протяжении многих лет исследовались в лабораториях США, Франции и Италии. При этом в России развернутые целенаправленные исследования данных веществ не проводились, отметил Александров.

В 2013 году российский суд заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов. В декабре прошлого года финансиста приговорили к еще одному сроку и штрафу в 200 тыс. рублей по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей.

Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года. Его обвинили в том, что он помогал Браудеру уклоняться от уплаты налогов. В ноябре 2009 года Магнитский умер в СИЗО, сообщает НСН. Дело в отношении Магнитского было официально прекращено в связи с его смертью, однако позже возобновлено.