Ещё
Урезана квота на временное проживание иностранцев в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отдать нельзя оставить: зачем России острова
Отдать нельзя оставить: зачем России острова

Урезана квота на временное проживание иностранцев в РФ 

Ридус 1 час назад
Фото: ТАСС
Решением правительства РФ в 2019 году разрешение на временное проживание в России смогут получить только 83 480 иностранных граждан и лиц без гражданства.
Размер квоты значительно меньше текущей, поскольку в этом году ей могут воспользоваться 90 360 человек.
В распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, говорится, что размер квоты на 2019 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов РФ, которые подготовлены с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом регионе.
В правительстве пояснили, что решение о сокращении квоты принималось с учетом государственной программы по оказанию помощи в переселении россиянам из-за рубежа, пишет «Русская планета».
Отмечается, что в 2018 году вне квоты уже выдано 42 343 таких разрешения.
Как отмечает РБК, наибольшее количество разрешений — 24 150 — предполагается выдать в Центральном федеральном округе. В том числе в Московской области — 4 тыс., в Белгородской — 2,5 тыс., а в Москве — 2 тысячи.
Примечательно, что в 2017 году число квот также было сокращено. Их было выделено 110 880, что на 15 тысяч меньше показателя 2016 года.
Ранее, как сообщал «Ридус», Медведев подписал постановление о введении новой разновидности российской визы, дающей иностранцам право на въезд с целью получения разрешения на временное проживание в стране.
Ридус: последние новости
В конкурсе «Великие имена России» обозначилась главная интрига Умер бард Борис Полоскин Бывший президент Фонда сохранения Мавзолея против "копии" Ленина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы перекрыли дорогу в Киев428
Стала известна судьба квартиры Осина41
Запад взволнован: Россия возвращается на Кубу102
Раскрыты подробности о последних днях жизни Осина19
Путин дал старт «Турецкому потоку»327
Видео
03:39
Эрдоган почтительно обратился к Путину
Политика
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:03
Гигантские волны обрушили балконы отеля на Тенерифе
Происшествия Пожары
00:53
Раскрыты подробности о последних днях жизни Осина
Шоу-бизнес Другое
01:55
Украинцы перекрыли дорогу в Киев
Украина В мире
01:10
Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой
Происшествия
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
02:09
В НАТО вспомнили про Крымский мост и осудили его
Политика В мире
01:37
Москвич поджег консьержку
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение