Урезана квота на временное проживание иностранцев в РФ

Решением правительства РФ в 2019 году разрешение на временное проживание в России смогут получить только 83 480 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Размер квоты значительно меньше текущей, поскольку в этом году ей могут воспользоваться 90 360 человек.

В распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым , говорится, что размер квоты на 2019 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов РФ, которые подготовлены с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом регионе.

В правительстве пояснили, что решение о сокращении квоты принималось с учетом государственной программы по оказанию помощи в переселении россиянам из-за рубежа, пишет «Русская планета».

Отмечается, что в 2018 году вне квоты уже выдано 42 343 таких разрешения.

Как отмечает РБК , наибольшее количество разрешений — 24 150 — предполагается выдать в Центральном федеральном округе. В том числе в Московской области — 4 тыс., в Белгородской — 2,5 тыс., а в Москве — 2 тысячи.

Примечательно, что в 2017 году число квот также было сокращено. Их было выделено 110 880, что на 15 тысяч меньше показателя 2016 года.

Ранее, как сообщал «Ридус», Медведев подписал постановление о введении новой разновидности российской визы, дающей иностранцам право на въезд с целью получения разрешения на временное проживание в стране.