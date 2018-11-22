Счастье постучалось в двери: более 80% россиян считают себя счастливыми

Большинство россиян чувствуют себя счастливыми людьми и называют причиной счастья семью, хорошее здоровье и работу. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, 84% участников опроса сказали, что они счастливы. Во ВЦИОМ, правда, подчеркнули, что люди с хорошим материальным положением (94%) более оптимистичны в сравнении с людьми, жалующимися на свое материальное положение (66%).

Специалисты отмечают, что счастливыми россиян по-прежнему делает семья (33%). На втором месте те, кто радуется жизни, поскольку чувствует себя здоровым (21%). Для третьих залогом счастья являются дети и хорошая работа — по 15%.