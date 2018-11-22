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Счастье постучалось в двери: более 80% россиян считают себя счастливыми 

Вести.Ru + ещё 24 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Большинство россиян чувствуют себя счастливыми людьми и называют причиной счастья семью, хорошее здоровье и работу. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным социологов, 84% участников опроса сказали, что они счастливы. Во ВЦИОМ, правда, подчеркнули, что люди с хорошим материальным положением (94%) более оптимистичны в сравнении с людьми, жалующимися на свое материальное положение (66%).
Специалисты отмечают, что счастливыми россиян по-прежнему делает семья (33%). На втором месте те, кто радуется жизни, поскольку чувствует себя здоровым (21%). Для третьих залогом счастья являются дети и хорошая работа — по 15%.
Теперь о причинах, заставляющих чувствовать себя несчастными. По данным отчета, первую строчку занимают материальные трудности (12%), потом идут плохое положение дел в стране, плохое здоровье и низкие зарплаты, сообщает ТАСС.
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ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС , Общество , Социология
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