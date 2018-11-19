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Названы сроки устранения дефицита врачей
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В Минздраве рассказали, как будут решать проблему нехватки врачей в России 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Кадровый дефицит врачей и среднего медицинского персонала планируется устранить на 95% во всех регионах России до 2021 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение", заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"С каждым регионом мы изучили подробно все дефициты по специальным расчетным формулам о всех специалистах с высшим образованием и средним, которое есть на сегодняшний день. Для каждого региона сделали линейку устранения дефицита до 2024 года. Прерогатива для всех — это устранение дефицита до уровня обеспечения 95% за ближайшие три года к 2021 году. Это будет сделано во всех регионах, вне зависимости от того, какой дефицит сейчас", — сказала Скворцова на рабочей встрече с членами Совета Федерации.
Она отметила, что для достижения этой цели, были проанализированы данные о выпускниках медицинских вузов и сделаны выводы о том, сколько человек и куда должны поехать работать.
"Конечно, для того, чтобы закреплять специалистов там, где они нужны, это требует серьезных дополнительных мер. Основной государственной мерой является целевая подготовка, которая сейчас уже составляет 55% при обучении в вузе, в некоторых вузах до 80% от всех бюджетных мест. Отдельная тема — это ординатура, чтобы решить тему с бесплатной ординатурой, мы заложили (увеличение) в два раза число мест в ординатуру с 12 тысяч до 24 тысяч в течение ближайших двух лет", — добавила Скворцова.
Нацпроект "Здравоохранение", разработанный Минздравом, предусматривает восемь различных направлений развития здравоохранения, включая совершенствование оказания первичной медпомощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма.
Всего на реализацию проекта выделяется 1,36 триллиона рублей. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уточнила, что самым затратным окажется направление онкологии, так как планируется внедрить новые клинические рекомендации и ядерную медицину. В целом выделенные средства будут направлены на строительство и ремонт медучреждений, их переоснащение, а также обучение и переподготовку медиков и внедрение цифровых технологий.
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