В «Единой России» вступились за краснокнижных животных

Заместитель председателя Совета Федерации, Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выступил против организации «VIP-охоты» под прикрытием защиты животных, передает «Интерфакс».
«Предложение Резника, который является членом «Клуба горных охотников», — это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение «вип-охотой». Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных — это какая-то «дичь», — сказал Турчак.
«Мы убеждены, что предложения о разрешении отстрела краснокнижных животных недопустимы и невозможны», — подчеркнул Турчак.
Ранее в СМИ появилась информация об инициативе депутата Владислава Резника ввести «специальные программы», разрешающие трофейную охоту на краснокнижных животных, чтобы охотники в дальнейшем финансировали охрану этих видов.