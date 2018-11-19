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В «Единой России» вступились за краснокнижных животных
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Турчак выступил против разрешения на отстрел краснокнижных животных 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Заместитель председателя Совета Федерации, Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выступил против организации «VIP-охоты» под прикрытием защиты животных, передает «Интерфакс».
«Предложение Резника, который является членом «Клуба горных охотников», — это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение «вип-охотой». Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных — это какая-то «дичь», — сказал Турчак.
«Мы убеждены, что предложения о разрешении отстрела краснокнижных животных недопустимы и невозможны», — подчеркнул Турчак.
Ранее в СМИ появилась информация об инициативе депутата Владислава Резника ввести «специальные программы», разрешающие трофейную охоту на краснокнижных животных, чтобы охотники в дальнейшем финансировали охрану этих видов.
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