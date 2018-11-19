В «Единой России» вступились за краснокнижных животных

Турчак выступил против разрешения на отстрел краснокнижных животных

«Предложение Резника, который является членом «Клуба горных охотников», — это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение «вип-охотой». Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных — это какая-то «дичь», — сказал Турчак.

«Мы убеждены, что предложения о разрешении отстрела краснокнижных животных недопустимы и невозможны», — подчеркнул Турчак.