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Москалькова предложила наделить ОНК новыми полномочиями
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Москалькова предлагает наделить ОНК полномочиями по борьбе с контрафактом в колониях 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с инициативой наделить общественные наблюдательные комиссии (ОНК) полномочиями по борьбе с контрафактной продукцией в местах лишения свободы.
"Сегодня необходимо усилить общественный контроль за распространением контрафакта и фальсификата, и в этом могли бы сыграть определенную роль ОНК, в первую очередь в местах лишения свободы", — сказала Москалькова в понедельник, выступая на VI форуме "Антиконрафакт-2018" в Москве.
По ее словам, ОНК могли бы получить право проверять сертификаты качества различных товаров.
При этом она допустила, что ОНК, которые являются "сложившимися общественными организациями, могут быть эффективными в борьбе с контрафактом не только в местах лишения свободы, но в целом в сфере ритейла".
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