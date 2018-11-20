Супруги устали жить на пенсию и решили умереть

Следователи проведут проверку из-за попытки самоубийства, совершенной пенсионерами в Петропавловске-Камчатском . Об этом сообщает на сайте регионального управления СК.

Ранее СМИ писали, что в городскую больницу доставили пожилую пару — 81-летнюю женщину и 78-летнего мужчину — с признаками медикаментозного отравления. По предварительным данным, муж и жена решили умереть в один день из-за невыносимой жизни на пенсии.

Следователи пообещали изучить информацию СМИ и установить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным «Кам 24», супругов госпитализировали 13 ноября. По словам депутата камчатского Заксобрания Михаила Пучковского, скорую вызвала соцработница, зашедшая проведать пенсионеров.

Источник агентства в скорой помощи заявил, что медики дважды выезжали к пенсионерам и предлагали отправиться в больницу, но те отказывались. Госпитализировали их лишь с третьей попытки. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Пучковский отметил, что супруги жаловались на маленькую пенсию. У пары нет детей, ранее мужчина перенес инсульт.