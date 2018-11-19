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Определены самые чистые города России
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Определены самые чистые города России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Анапа возглавила рейтинг самых чистых российских муниципалитетов, составленный специалистами портала Domofond. Материалы исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
В рамках исследования почти 38 тысяч респондентов — жителей различных городов — оценили утверждение «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по шкале от одного до десяти, где один означает «полностью не согласен», а десять — «полностью согласен». Для каждого муниципалитета был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности граждан чистотой районов и своевременностью вывоза отходов.
Лидером рейтинга стала Анапа — жители краснодарского курорта оценили уровень чистоты в своем городе на 8,1 балла. Второе место досталось Сургуту, третье — Саранску: оба города получили по восемь баллов. В топ-5 также вошли Домодедово и Армавир. Оказаться в десятке смогли Майкоп, Грозный, Альметьевск, Набережные Челны и Геленджик.
Средняя оценка по стране составила 5,9 балла. Это незначительно выше, чем в прошлом году (5,7 балла). Из 37,6 тысячи опрошенных более четверти посчитали ситуацию с чистотой неудовлетворительной: 26 процентов респондентов оценили вышеприведенное утверждение на один — три балла. При этом 37 процентов согласились с тем, что в их городах и районах чисто, присудив оценки от восьми до десяти.
Среди городов-миллионеров первое место по уровню чистоты занял Краснодар, получивший 7,1 балла. На втором месте — Москва с 6,9 балла, а на третьем — Казань (6,4 балла).
Ранее в ноябре был назван самый грязный город Европы — им оказался македонский Тетово. Вторую позицию занял итальянский Неаполь, на третьем месте — столица Македонии Скопье. Также в топ-10 вошли албанская столица Тирана, итальянский Турин, румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины Сараево, польский Краков, Пловдив (Болгария) и столица Украины Киев.
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