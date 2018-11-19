В Госдуме сочли «гадостью» слова об уродстве россиянок

В Госдуме сочли «гадостью» слова хоккеиста из США об уродстве россиянок

Как сообщил портал Championat.com, Уитни, игравший в сезоне 2014-2015 в клубе "Сочи", заявил, что в России можно встретить либо "шикарных" женщин, либо "полных замарашек".

"Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами", — цитирует портал хоккеиста.

"Я не хочу на эту тему даже говорить, у него у самого, наверное, с головой плохо. Мне кажется, любой человек уже осудил, кто слышал. Ну а что с ним сделать?", — заявила РИА Новости Плетнева.

Отвечая на вопрос, нужно ли хоккеисту извиниться перед российскими женщинами, глава думского комитета заявила, что мужчины, позволяющие себе подобные высказывания, не извиняются.

"Такие не извиняются, а если извиняются, то лишь бы только не попало за это (высказывание). Они не извиняются, кто говорит такую гадость. Любая женщина для своего мужчины, она всегда самая лучшая, поэтому тут даже комментировать нечего", — отметила Плетнева.