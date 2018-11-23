Алиментщика нашли по фото коттеджа в соцсетях

Правоохранителям удалось найти должника по фотографии в социальных сетях, на котором запечатлено его новое жильё. Он скрывался от уплаты алиментов в размере 300 тыс. рублей.

Аккаунт должника нашёл судебный пристав, осуществлявший розыск. На своей странице хвастливый алиментщик выложил снимок, где он позировал на фоне частного дома в коттеджном поселке. Сотрудникам ФССП удалось определить место расположения здания. Выяснилось, что в нем действительно проживал разыскиваемый гражданин. Он рискует оказаться на скамье подсудимых, за уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю