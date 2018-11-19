Пока вы спали: Доходы россиян обнулятся 

Россия не верит Японии
Переговоры о передаче Японии курильских островов не «сдвинутся с места» без гарантий неразмещения там военных баз США. Об этом в эфире канала «Россия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока Россия не верит подобным обещаниям Японии в связи с «печальным опытом», которым обернулись обещания НАТО не расширяться на восток.
«В ходе переговоров, конечно, нужно будет найти ответ на этот вопрос», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Россиян "оздоровят" акцизом
В России может появиться акциз на продукты переработки красного мяса, из-за чего колбаса и сосиски могут стать дороже на треть. Об этом сообщают «Известия». Ввести акциз ради оздоровления населения и роста продолжительности его жизни предложил экспертный совет при правительстве. Специалисты ссылаются на научные данные, согласно которым продукты переработки красного мяса — канцероген, и предлагают обложить их акцизом в размере 2,41 доллара на килограмм, а вырученные деньги направить на снижение цен на «здоровые» продукты — орехи, зелень, овощи, фрукты и другие.
«Смерчи» в РФ меняют на «Торнадо»
С 2018 года реактивные артиллерийские бригады Вооруженных сил России планово переходят с реактивных систем залпового огня «Смерч» на модернизированные «Торнадо-С». Об этом «Красной звезде» рассказал глава ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский. По словам генерал-лейтенанта, «Торнадо» дальнобойнее и точнее «Смерчей». Кроме того, в российскую армию продолжают поступать модернизированные РСЗО среднего калибра «Торнадо-Г» и самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ».
Интернет-магазины потеряют 400 миллионов в январе
Интернет-магазины лишатся 400 миллионов рублей из-за намерения не учитывать рост ставки налога на добавленную стоимость для заказов, сделанных перед Новым годом. Об этом сообщают «Ведомости». 1 января ставка НДС вырастет с 18% до 20%, а компенсировать рост расходов бизнес будет ростом цен для потребителей. Однако, как рассказал изданию Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли, входящие в АКИТ онлайн-ритейлеры не планируют повышать цены на сделанные в декабре заказы, доставка которых будет осуществлена в январе. Такое решение приведет к недополучению продавцами 400 миллионов рублей.
Доходы россиян обнулятся
Рост доходов россиян в 2018 году рискует быть нулевым или даже отрицательным. Об этом, как сообщают «Карельские вести», заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, еще недавно власти России полагали, что в нынешнем году реальные доходы населения вырастут, однако есть «риски», что этого не произойдет. Также Кудрин спрогнозировал замедление экономического роста в России в 2019 году из-за ужесточения санкций, смены формы финансирования жилищного строительства и «недооцененного эффекта» от роста ставки налога на добавленную стоимость.