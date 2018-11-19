Зоозащитники провели акцию у цирка Никулина

Зоозащитники провели акцию на Цветном бульваре в Москве

Кроме того, активисты жгли файеры. По данным «Новой газеты», это произошло перед началом представления в цирке накануне. Через некоторое время охрана учреждения убрала баннер. Информация о задержанных не поступала.