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Зоозащитники провели акцию у цирка Никулина
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Зоозащитники провели акцию на Цветном бульваре в Москве
Говорит Москва
43 минуты назад
Фото: Альянс Защитников Животных / Alliance For Animals / Facebook
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Кроме того, активисты жгли файеры. По данным «Новой газеты», это произошло перед началом представления в цирке накануне. Через некоторое время охрана учреждения убрала баннер. Информация о задержанных не поступала.
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