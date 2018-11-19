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В честь Хворостовского назвали вуз
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В честь Хворостовского названо учебное заведение 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Красноярскому институту искусств присвоено имя народного артиста России Дмитрия Хворостовского, передает портал Newslab со ссылкой на региональный минкульт.
Теперь вуз будет носить имя "Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского", а на его территории появится скульптурная композиция памяти артиста.
Ранее в родном городе покойного оперного артиста его имя было присвоено детской музыкальной школе N 4 и театру оперы и балета. Его именем могут в рамках программы "Великие имена России" назвать и местный аэропорт.
В августе в Красноярске захоронили часть праха артиста, о чем он просил в своем завещании.
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