В честь Хворостовского назвали вуз

В честь Хворостовского названо учебное заведение

Теперь вуз будет носить имя "Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского", а на его территории появится скульптурная композиция памяти артиста.

Ранее в родном городе покойного оперного артиста его имя было присвоено детской музыкальной школе N 4 и театру оперы и балета. Его именем могут в рамках программы "Великие имена России" назвать и местный аэропорт.

В августе в Красноярске захоронили часть праха артиста, о чем он просил в своем завещании.