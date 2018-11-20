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Минздрав встал на защиту вредной колбасы
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Минздрав встал на защиту вредной колбасы 

Lenta.ru + ещё 41 1 час назад
Минздрав России не предлагал вводить акцизы на продукты переработки красного мяса, в частности, колбасу. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова, передает РИА Новости.
«Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введения акцизов), мы ее не предлагали», — рассказала министр.
Тем не менее, Скворцова сослалась на мнение Всемирной организации здравоохранения, которая считает продукты переработки красного мяса вредными для здоровья. «Мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами», — отметила она.
19 ноября Экспертный совет при правительстве России направил в Минздрав документ, по которому предлагается увеличить акциз на колбасы, сосиски и бекон на 30 процентов, составив более 160 рублей на один килограмм. Таким образом, средняя цена докторской колбасы может вырасти с 600 рублей до 760 рублей за килограмм. Вырученные от поднятия акциза деньги эксперты предлагают направить на снижение цен продуктов здорового питания, например, на орехи, бобовые, овощи, зелень и фрукты. Тогда в пресс-службе министерства заявили, что «поддерживают ограничения, но конкретные меры еще обсуждаются».
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