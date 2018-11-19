Японский режиссер назвал русских холодными

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Режиссёр Киёси Куросава рассказал о впечатлениях от России 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Японский режиссёр Киёси Куросава, посетивший Санкт-Петербург для участия в культурном форуме, рассказал RT о впечатлениях от России.
По словам Куросавы, этот визит в Петербург стал его вторым по счёту посещением России. Впервые режиссёр побывал в России пять лет назад — он на неделю приехал во Владивосток, где проходили съёмки его фильма.
«Мой опыт ограничивается Владивостоком и Санкт-Петербургом, а это две границы России: восточная и западная. И между этими двумя точками простирается обширная страна, совершенно разные города… Когда я был во Владивостоке, у меня сложилось впечатление о русских людях как о довольно закрытых, холодных в общении. Но, когда приехал сюда, в Петербург, меня, наоборот, встретили с радушием и открытым сердцем. Тепло. Впечатление тепла человеческого», — заявил Куросава RT на полях VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Режиссёр подчеркнул, что его опыт общения с русскими людьми ещё очень невелик. Однако, как показалось ему на первый взгляд, и японцы, и русские в общении начинают с закрытости, стеснения, но потом, когда узнают собеседника, легко ему открываются и начинают доверять.
Также Куросава рассказал, что на его творчество оказала определённое влияние русская литература XIX века — он читал книги русских писателей в детстве.
Куросава отметил, что хотел бы снять фильм по мотивам произведения русского писателя, но у него складывается впечатление, будто всё уже давно экранизировано.
«Я, например, очень люблю Чехова, по Чехову много снимают. Что касается моего опыта… В студенческие годы нам задавали написать сценарий на основе какого-то произведения именно русского писателя. И в то время я выбрал произведение Тургенева», — пояснил японский режиссёр.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял участие в церемонии гала-открытия VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
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