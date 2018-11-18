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В российском дворе случайно залили каток из нечистот
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В воронежском дворе случайно залили каток из нечистот 

Lenta.ru 3 часа назад
Канализационную трубу прорвало на одной из улиц Воронежа. Из люка полились нечистоты, затопившие всю округу. Жидкость замерзла, из-за чего на тротуаре и проезжей части появился своеобразный каток, сообщает телеканал «Вести. Воронеж», публикуя любительское видео.
Местные жители обратились к коммунальщикам, но получили отказ.
«Сначала позвонили, стандартно забилось и все. Потом позвонили в диспетчерскую службу "Строй-техника", кто нас обслуживает, и там сказали, что сети не наши, труба брошенная. И на этом все. Сказали — ждите. А кого ждать, она льется, каток, вон накатали какой», — рассказал жилец одного из ближайших домов Алексей Колчев.
В мэрии пояснили, что канализация бесхозная. Аварию вскоре все же устранили.
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