Как толстый енот зарабатывает хозяйке на жизнь

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У Темы сегодня разгрузочный день)) разгрузочный от диеты😂 как уже говорила, он сидит на диете и уже немного скинул) сегодня я решила порадовать его и разрешила полизать мороженное🍦 Он его очень любит😍 #енот #енотик #еноты #домашниеживотные #животные #catsgram #видео #еноттема #лучшийдруг #cats #trashpanda #raccoon #raccoons #iloveanimals #petsvideo #pets_perfection #petscorner #pup #pupstagram #aww #cuteanimals #animalsofinstagram #pets #petstagram #puppies #cutepetclub #cutepet #кемерово
Енот прославился своим очарованием
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#Repost @troskina_matroskina 🇷🇺Лайфак! Как пережить морозы?😖❄️ Обнимите енота☺️🐻🤗 🇺🇸Lifehack. How to survive the cold?😖❄️Just hug a racoon☺️🐻🤗 _________________________________________________ Использование материалов без указания автора @raccoon.tema запрещено🙅🏼♂️ Using materials without reference to the author is prohibited __________________________________________________ Переведено / translated by @val142 #енот #енотик #еноты #домашниеживотные #животные #catsgram #видео #еноттема #енотики #cats #trashpanda #raccoon #raccoons #iloveanimals #petsvideo #pets_perfection #petscorner #pup #pupstagram #aww #cuteanimals #animalsofinstagram #pets #petstagram #puppies #cutepetclub #cutepet #тотсамыйенот_тёма
«Когда я впервые его увидела, Тема был совсем еще крошкой, и мое сердце растеклось в лужицу умиления, это была самая настоящая любовь с первого взгляда», — сказала Лена.
Енот превращается в сущий кошмар
«Еноты — очень сообразительные создания, они знают, как открыть дверь, умеют открывать шкафы и ящики. Тема даже открывает холодильник и жмет на кнопки на микроволновке, и я всегда должна быть готова к тому, чтобы отстаивать статус хозяйки в этом доме».
«Тема испортил пол на кухне, разорвал обои на стенах, погрыз занавески и трубы в ванной, так что теперь на всех дверях у меня висят замки», — говорит Лена.
«Если берете енота как домашнее животное, вы должны быть готовы, что из милого малыша он за 8 месяцев превратится в разрушительного монстра, хватающего все, что лежит не на своем месте», — объясняя поведение животных, сказала Сюзанна МакДональд, доктор зоопсихологии.
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🇷🇺Всем доброго осеннего дня🍂 Как у вас Погода? У нас в Кемерово весь октябрь теплынь) Я вернусь 21 числа и очень надеюсь, что у меня получится застать хоть несколько «сухих» дней, чтобы погулять с Тёмой:) _________________________________________________ Использование материалов без указания автора @raccoon.tema запрещено🙅🏼♂️ Using materials without reference to the author is prohibited __________________________________________________ #енот #енотик #еноты #домашниеживотные #животные #catsgram #видео #еноттема #лучшийдруг #cats #trashpanda #raccoon #raccoons #iloveanimals #petsvideo #pets_perfection #petscorner #pup #pupstagram #aww #cuteanimals #animalsofinstagram #pets #petstagram #puppies #cutepetclub #cutepet #тотсамыйенот_тёма
«Проделки Темы меня не сильно тревожат, я его ужасно люблю и не могу представить своей жизни без него».