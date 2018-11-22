Как толстый енот зарабатывает хозяйке на жизнь

Zing (Вьетнам): толстый енот из России помогает хозяйке заработать на жизнь своим очарованием

Енот Тема из России и его хозяйка Лена так прославились в интернете, что о них написало даже вьетнамское издание Zing. Автор рассказывает, как енот случайно стал звездой Инстаграма и теперь помогает хозяйке подзаработать. Но он приносит и немало хлопот: еноты — очень сообразительные звери, способные на любые проделки, когда им скучно.

У Темы в Инстаграме около 140 тысяч подписчиков, он просто восходящая звезда интернета.

Тема — милый толстый енот, и он доказал, что социальные сети — это невероятная возможность неожиданно проснуться знаменитостью. Клип под названием «Два друга», где двухлетний Тема за обе щеки уплетает еду, за короткий срок привлек более 140 тысяч подписчиков.

У Темы сегодня разгрузочный день)) разгрузочный от диеты😂 как уже говорила, он сидит на диете и уже немного скинул) сегодня я решила порадовать его и разрешила полизать мороженное🍦 Он его очень любит😍 #енот #енотик #еноты #домашниеживотные #животные #catsgram #видео #еноттема #лучшийдруг #cats #trashpanda #raccoon #raccoons #iloveanimals #petsvideo #pets_perfection #petscorner #pup #pupstagram #aww #cuteanimals #animalsofinstagram #pets #petstagram #puppies #cutepetclub #cutepet #кемерово

Вот так Тема помогает своей хозяйке зарабатывать деньги, снимаясь в рекламных роликах и участвуя в фотосессиях.

Енот прославился своим очарованием

Самый первый клип, опубликованный месяц назад хозяйкой енота Леной Троскиной, неожиданно для нее прославил Тему в социальных сетях. В этом ролике Лена поднимает подушку, а под ней Тема, развалившись на спине, лежит в куче попкорна.

Ленивый толстый енот вызвал умиление у тысяч интернет-пользователей, они просто растаяли от такой картины.

После этого на профиль Лены подписалась куча народу, чтобы отслеживать ее восхитительные видео. Многие подписчики прокручивают ролики тысячу раз, чтобы еще раз полюбоваться енотом, уплетающим еду или играющим с плюшевыми игрушками.

«Когда я впервые его увидела, Тема был совсем еще крошкой, и мое сердце растеклось в лужицу умиления, это была самая настоящая любовь с первого взгляда», — сказала Лена.

И совсем не удивительно, что за годы, наполненные любовью и заботой, Тема превратился в толстого енота, лишь отдаленно напоминающего своих худых и стройных сородичей.

В детстве ему давали бутылочку с молоком каждые 2-3 часа, а затем делали массаж живота, чтобы помочь пищеварению.

Вообще Тема любит поесть. Почти на всех фотографиях он держит еду в лапках или уже тащит ее в рот. Питается Тема примерно так же, как и собаки, но его диету дополняют овощи, фрукты и даже морепродукты. Поэтому совсем не трудно догадаться, почему сейчас Тема напоминает скорее большой пушистый шар, чем енота.

Из-за огромного количества подписчиков в Инстаграме Тема превратился в настоящую интернет-звезду. С ним заключают контракты для участия в рекламных роликах корма для животных, он снимается в фотосессиях для календаря, тем самым принося значительный доход своей хозяйке.

На прилавках магазинов стали появляться чашки и футболки с его изображением, которые пользуются огромной популярностью.

Енот превращается в сущий кошмар

Маленьким он был самым настоящим подарком, ласковым и нежным. Но с годами Тема становится все более непослушным. Его хозяйка тратит кучу энергии, чтобы предотвратить ущерб для мебели в доме.

Лена рассказывает, что теперь не может смотреть ток-шоу в интернете: как только она включает компьютер, Тема забирается к ней на колени и возит лапами по экрану. Если она хочет убраться, Тема начинает бегать по всей квартире и поливать полы водой из ведра. Когда Лена ест, Тема ворует еду из ее тарелки.

Иногда Лене кажется, что ее жизнь превращается в неуправляемый кошмар:

«Еноты — очень сообразительные создания, они знают, как открыть дверь, умеют открывать шкафы и ящики. Тема даже открывает холодильник и жмет на кнопки на микроволновке, и я всегда должна быть готова к тому, чтобы отстаивать статус хозяйки в этом доме».

«Тема испортил пол на кухне, разорвал обои на стенах, погрыз занавески и трубы в ванной, так что теперь на всех дверях у меня висят замки», — говорит Лена.

«Если берете енота как домашнее животное, вы должны быть готовы, что из милого малыша он за 8 месяцев превратится в разрушительного монстра, хватающего все, что лежит не на своем месте», — объясняя поведение животных, сказала Сюзанна МакДональд, доктор зоопсихологии.

Но, преодолевая все трудности, Лена всегда пытается проводить как можно больше времени с Темой. Она часто выводит своего питомца на свежий воздух, чтобы тот мог вырваться из четырех стен и увидеть что-то новое.

Сейчас квартира Лены немного изменилась, подстраиваясь под енота: