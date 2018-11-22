Как толстый енот зарабатывает хозяйке на жизнь

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Zing (Вьетнам): толстый енот из России помогает хозяйке заработать на жизнь своим очарованием 

ИноСМИ 1 час назад
Енот Тема из России и его хозяйка Лена так прославились в интернете, что о них написало даже вьетнамское издание Zing. Автор рассказывает, как енот случайно стал звездой Инстаграма и теперь помогает хозяйке подзаработать. Но он приносит и немало хлопот: еноты — очень сообразительные звери, способные на любые проделки, когда им скучно.
У Темы в Инстаграме около 140 тысяч подписчиков, он просто восходящая звезда интернета.
Тема — милый толстый енот, и он доказал, что социальные сети — это невероятная возможность неожиданно проснуться знаменитостью. Клип под названием «Два друга», где двухлетний Тема за обе щеки уплетает еду, за короткий срок привлек более 140 тысяч подписчиков.
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У Темы сегодня разгрузочный день)) разгрузочный от диеты😂 как уже говорила, он сидит на диете и уже немного скинул) сегодня я решила порадовать его и разрешила полизать мороженное🍦 Он его очень любит😍 #енот #енотик #еноты #домашниеживотные #животные #catsgram #видео #еноттема #лучшийдруг #cats #trashpanda #raccoon #raccoons #iloveanimals #petsvideo #pets_perfection #petscorner #pup #pupstagram #aww #cuteanimals #animalsofinstagram #pets #petstagram #puppies #cutepetclub #cutepet #кемерово

Публикация от  Енот Тёма Raccoon Tema (@raccoon.tema)

У Темы сегодня разгрузочный день)) разгрузочный от диеты😂 как уже говорила, он сидит на диете и уже немного скинул) сегодня я решила порадовать его и разрешила полизать мороженное🍦 Он его очень любит😍 #енот #енотик #еноты #домашниеживотные #животные #catsgram #видео #еноттема #лучшийдруг #cats #trashpanda #raccoon #raccoons #iloveanimals #petsvideo #pets_perfection #petscorner #pup #pupstagram #aww #cuteanimals #animalsofinstagram #pets #petstagram #puppies #cutepetclub #cutepet #кемерово
Вот так Тема помогает своей хозяйке зарабатывать деньги, снимаясь в рекламных роликах и участвуя в фотосессиях.

Енот прославился своим очарованием

Самый первый клип, опубликованный месяц назад хозяйкой енота Леной Троскиной, неожиданно для нее прославил Тему в социальных сетях. В этом ролике Лена поднимает подушку, а под ней Тема, развалившись на спине, лежит в куче попкорна.
Ленивый толстый енот вызвал умиление у тысяч интернет-пользователей, они просто растаяли от такой картины.
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#Repost @troskina_matroskina 🇷🇺Лайфак! Как пережить морозы?😖❄️ Обнимите енота☺️🐻🤗 🇺🇸Lifehack. How to survive the cold?😖❄️Just hug a racoon☺️🐻🤗 _________________________________________________ Использование материалов без указания автора @raccoon.tema запрещено🙅🏼‍♂️ Using materials without reference to the author is prohibited __________________________________________________ Переведено / translated by @val142 #енот #енотик #еноты #домашниеживотные #животные #catsgram #видео #еноттема #енотики #cats #trashpanda #raccoon #raccoons #iloveanimals #petsvideo #pets_perfection #petscorner #pup #pupstagram #aww #cuteanimals #animalsofinstagram #pets #petstagram #puppies #cutepetclub #cutepet #тотсамыйенот_тёма

Публикация от  Енот Тёма Raccoon Tema (@raccoon.tema)

После этого на профиль Лены подписалась куча народу, чтобы отслеживать ее восхитительные видео. Многие подписчики прокручивают ролики тысячу раз, чтобы еще раз полюбоваться енотом, уплетающим еду или играющим с плюшевыми игрушками.
«Когда я впервые его увидела, Тема был совсем еще крошкой, и мое сердце растеклось в лужицу умиления, это была самая настоящая любовь с первого взгляда», — сказала Лена.
И совсем не удивительно, что за годы, наполненные любовью и заботой, Тема превратился в толстого енота, лишь отдаленно напоминающего своих худых и стройных сородичей.
В детстве ему давали бутылочку с молоком каждые 2-3 часа, а затем делали массаж живота, чтобы помочь пищеварению.
Вообще Тема любит поесть. Почти на всех фотографиях он держит еду в лапках или уже тащит ее в рот. Питается Тема примерно так же, как и собаки, но его диету дополняют овощи, фрукты и даже морепродукты. Поэтому совсем не трудно догадаться, почему сейчас Тема напоминает скорее большой пушистый шар, чем енота.
Из-за огромного количества подписчиков в Инстаграме Тема превратился в настоящую интернет-звезду. С ним заключают контракты для участия в рекламных роликах корма для животных, он снимается в фотосессиях для календаря, тем самым принося значительный доход своей хозяйке.
На прилавках магазинов стали появляться чашки и футболки с его изображением, которые пользуются огромной популярностью.

Енот превращается в сущий кошмар

Маленьким он был самым настоящим подарком, ласковым и нежным. Но с годами Тема становится все более непослушным. Его хозяйка тратит кучу энергии, чтобы предотвратить ущерб для мебели в доме.
Лена рассказывает, что теперь не может смотреть ток-шоу в интернете: как только она включает компьютер, Тема забирается к ней на колени и возит лапами по экрану. Если она хочет убраться, Тема начинает бегать по всей квартире и поливать полы водой из ведра. Когда Лена ест, Тема ворует еду из ее тарелки.
Иногда Лене кажется, что ее жизнь превращается в неуправляемый кошмар:
«Еноты — очень сообразительные создания, они знают, как открыть дверь, умеют открывать шкафы и ящики. Тема даже открывает холодильник и жмет на кнопки на микроволновке, и я всегда должна быть готова к тому, чтобы отстаивать статус хозяйки в этом доме».
«Тема испортил пол на кухне, разорвал обои на стенах, погрыз занавески и трубы в ванной, так что теперь на всех дверях у меня висят замки», — говорит Лена.
«Если берете енота как домашнее животное, вы должны быть готовы, что из милого малыша он за 8 месяцев превратится в разрушительного монстра, хватающего все, что лежит не на своем месте», — объясняя поведение животных, сказала Сюзанна МакДональд, доктор зоопсихологии.
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🇷🇺Всем доброго осеннего дня🍂 Как у вас Погода? У нас в Кемерово весь октябрь теплынь) Я вернусь 21 числа и очень надеюсь, что у меня получится застать хоть несколько «сухих» дней, чтобы погулять с Тёмой:) _________________________________________________ Использование материалов без указания автора @raccoon.tema запрещено🙅🏼‍♂️ Using materials without reference to the author is prohibited __________________________________________________ #енот #енотик #еноты #домашниеживотные #животные #catsgram #видео #еноттема #лучшийдруг #cats #trashpanda #raccoon #raccoons #iloveanimals #petsvideo #pets_perfection #petscorner #pup #pupstagram #aww #cuteanimals #animalsofinstagram #pets #petstagram #puppies #cutepetclub #cutepet #тотсамыйенот_тёма

Публикация от  Енот Тёма Raccoon Tema (@raccoon.tema)

Но, преодолевая все трудности, Лена всегда пытается проводить как можно больше времени с Темой. Она часто выводит своего питомца на свежий воздух, чтобы тот мог вырваться из четырех стен и увидеть что-то новое.
Сейчас квартира Лены немного изменилась, подстраиваясь под енота:
«Проделки Темы меня не сильно тревожат, я его ужасно люблю и не могу представить своей жизни без него».
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Общество , Видео , Интернет , Статьи , Вьетнам
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