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Авторы «Маши и Медведя» ответили на обвинения британцев
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Авторы «Маши и Медведя» ответили на обвинения британцев 

News.ru 1 час назад
Фото: twitter.com/RussianEmbassy
Управляющий директор студии «Антимаккорд» Дмитрий Ловейко ответил на обвинения британских СМИ о том, что мультсериал «Маша и Медведь» является инструментом «мягкой силы» России.
«Мы абсолютно независимый проект, коммерчески успешный, от государства независимый и не получающий ничего… Делается он для детей», — сказал Ловейко в интервью RT.
Директор также подчеркнул, что данное обвинение является смешным и безосновательным, но студии приятно, что на них обращает внимание издание The Times.
Ранее News.ru писал о том, как британцы назвали «Машу и медведя» пропагандой Кремля. Профессор Букингемского университета Энтони Глис сравнил героиню мультфильма «Машу» с президентом РФ Владимиром Путиным.
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