Авторы «Маши и Медведя» ответили на обвинения британцев

Управляющий директор студии «Антимаккорд» Дмитрий Ловейко ответил на обвинения британских СМИ о том, что мультсериал «Маша и Медведь» является инструментом «мягкой силы» России

«Мы абсолютно независимый проект, коммерчески успешный, от государства независимый и не получающий ничего… Делается он для детей», — сказал Ловейко в интервью RT.

Директор также подчеркнул, что данное обвинение является смешным и безосновательным, но студии приятно, что на них обращает внимание издание The Times.