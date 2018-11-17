Авторы «Маши и Медведя» ответили на обвинения британцев 

Управляющий директор студии «Антимаккорд» Дмитрий Ловейко ответил на обвинения британских СМИ о том, что мультсериал «Маша и Медведь» является инструментом «мягкой силы» России.
«Мы абсолютно независимый проект, коммерчески успешный, от государства независимый и не получающий ничего… Делается он для детей», — сказал Ловейко в интервью RT.
Директор также подчеркнул, что данное обвинение является смешным и безосновательным, но студии приятно, что на них обращает внимание издание The Times.
Ранее News.ru писал о том, как британцы назвали «Машу и медведя» пропагандой Кремля. Профессор Букингемского университета Энтони Глис сравнил героиню мультфильма «Машу» с президентом РФ Владимиром Путиным.