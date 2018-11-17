«Боюсь, что папа выйдет»: что будет с детьми отцов-убийц

Почему отцов-убийц трудно лишить родительских прав

На минувшей неделе в России были вынесены приговоры по двум преступлениям на почве ревности. В одном случае женщина была зверски убита. Во-втором — искалечена. Жертвами преступления оказались и дети, родившиеся в семьях, где отцы расправились с их матерями. О том, почему лишь одного преступника лишили родительских прав, чем государство помогает в дальнейшей опеке детей, и кто убережет детей от отцов-убийц рассказывает «Газета.Ru»

14 ноября подмосковный Солнечногорский суд приговорил бывшего капитана полиции Сергея Гусятникова к девяти годам заключения за убийство жены. Согласно материалам дела, полицейский в порыве ревности нанес своей жене Елене Вербе 48 ножевых ранений, после чего ушел из квартиры, оставив спящего маленького сына наедине с телом матери. Утром, проснувшись, мальчик обнаружил, что мама убита.

Лишать родительских прав человека, убившего мать ребенка и оставившего сына наедине с трупом матери, суд не счел необходимым. В июне Зеленоградский суд отклонил иск бабушки ребенка, Анны Вербы, о лишении Сергея Гусятникова родительских прав, поскольку на тот момент его еще не признали виновным в убийстве. Соответственно, он по-прежнему считается отцом несовершеннолетнего, что стало также смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

«Адвокаты со стороны Гусятниковых еще до окончательного решения суда всячески пытались доказать, что он белый и пушистый: и за сыном он приезжал, и на работе о нем только положительно отзываются. Но факт остается фактом — человек убил мать своего ребенка и уехал на работу, чтобы исколотое ножом тело Елены нашел его малолетний сын! Как такому человеку можно оставлять родительские права?» — возмущалась в беседе с «Газетой.Ru» мать убитой, Анна Верба.

Анна Верба намерена все же добиться лишения Гусятникова родительских прав, поскольку официально доказано, что он совершил преступление против матери ребенка. В данном случае, отмечает адвокат Виктория Данильченко , ей стоит прибегнуть к помощи не только органов опеки, но и государства в лице прокурора.

«В данном случае есть все основания лишить мужчину родительских прав и имеет смысл довести ситуацию до конца», — считает Данильченко.

Анна Верба уверена, что не довести дело до конца она просто не имеет права — о своем отце ребенок теперь даже вспоминать боится и называет его только «папаша» или Гусятников.

«Когда он узнал от нас по случайности, что отца приговорили к 9 годам заключения, первом вопросом ребенка стал — почему так мало? Он боится возвращения отца и часто вслух рассуждает, что же будет, когда он выйдет из тюрьмы. Даже малыш открыто боится, что он придет убивать и его. Он также часто говорит, что рад тому, что не лег спать с мамой в ту ночь, при этом повторяя мне: «Тогда бы у тебя и внука не было!», — добавляет Верба.

После произошедшего мальчика отправили жить к родным Гусятникова, которые впоследствии активно препятствовали свиданиям внука с бабушкой со стороны матери. Лишь в марте Анна Верба добилась опекунства над внуком.

«Внука ко мне привезли в тот же день, сразу после обнаружения тела. Первое, что он мне сказал: «Бабушка, ты только не плачь! Мама немного порезалась и сейчас она с врачами». Свои эмоции мне даже сложно описать. В тот же вечер его увезли в Солнечногорское отделение, чтобы опросить вместе с родственниками со стороны отца. После этого ребенка забрали к ним и отказались мне отдавать. Добиться опекунства над внуком я смогла только в марте — причем Гусятниковы всячески этому препятствовали. Сейчас мальчик живет со мной», — рассказала Верба.

При этом родственники со стороны отца продолжают бороться с матерью убитой женщины — родная сестра Гусятникова подала в Зеленоградский суд иск о лишении Анны Вербы опеки над внуком. Суд этот иск отклонил, однако женщина подала апелляцию, которую Мосгорсуд рассмотрит 20 ноября.

«Я хочу, чтобы просто это все поскорее закончилось. Я понимаю, что моего ребенка уже не вернешь — пусть хотя бы внука оставят в покое!», — заключает Анна Верба.

Буквально на следующий день после приговора Гусятникову Серпуховской суд Подмосковья приговорил Дмитрия Грачева , который в декабре прошлого года отрубил своей 25-летней жене кисти обеих рук, к 14 годам колонии строго режима. В качестве компенсации морального ущерба Грачев обязан выплатить бывшей жене 2 млн рублей, учитывая, что потерпевшая сторона просила в четыре раза больше — 8,2 млн рублей.

История получила широкий резонанс: про трагедию молодой мамы двоих детей рассказывали федеральные СМИ, в соцсетях появились группы поддержки Маргариты Грачевой , где пользователи отправляли средства на лечение и покупку протеза. В короткий срок удалось собрать около 6 млн рублей, на которые девушка смогла отправиться в Германию и установить там бионический протез, управляемый импульсами мозга напрямую.

Но больше всего девушка хотела другого: лишить бывшего мужа родительских прав. И сделать это оказалось непросто. Суд долго не соглашался вынести решение — сначала устанавливали вменяемость Грачева, затем ждали разрешения по существу уголовного дела в отношении убийцы.

Для Маргариты Грачевой и ее родных вся череда заседаний, разрешавшихся не в их пользу, стала тяжелым испытанием. Ранее молодая женщина говорила, что бывший муж слал ей через знакомых весточки из изолятора, угрожал после отсидки вернуться и отомстить. Именно поэтому для Грачевой было особенно важно хотя бы лишить его родительских прав, чтобы обезопасить детей.

«Мы не понимаем, что происходит, — рассказывала сайту kp.ru мама Риты Инна Шейкина еще до окончательного решения суда. — Человек признает, что он отрубил жене руки, что он готовился к этому. То есть его преступление даже не нужно будет доказывать. Но судья не видит в этом оснований для лишения родительских прав человека, который несколько часов пытал мать своих детей. Судья не хочет брать на себя никакой ответственности, хотя здесь ведь все очевидно. Нам с самого начала юристы объяснили, что если у подсудимого на иждивении несовершеннолетние дети, приговор априори не может быть суровым».

Тем не менее, Грачева все-таки добилась того, чтобы отец больше не имел никакого доступа к детям.

«Двадцать седьмого сентября 2018 года Серпуховской суд удовлетворил исковые требования М. Грачевой о лишении родительских прав Д. Грачева в отношении несовершеннолетних детей», — сообщили РИА «Новостям» в пресс-службе Серпуховского суда Подмосковья.

Сейчас Маргарита живет в Серпухове с мамой и двумя сыновьями и старается вернуться к нормальной жизни. Ей приходится нелегко, но на помощь приходит мама. Также, как заявляют юристы, девушка может рассчитывать на помощь сотрудников соцзащиты.

«В ситуации с Маргаритой Грачевой, ее инвалидность не означает, что она не может ухаживать за своими детьми — никто не в праве лишить ее родительских прав. Также в полной мере она может рассчитывать на содействие со стороны работников соцзащиты, которые должны приходить к ней и оказывать необходимую помощь», — заявил «Газете.Ru» советник Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Алексей Рожин.

Несмотря на то, что девушка добилась своего, а изверг-муж оказался за решеткой на 14 лет, спокойствия ей это не прибавляет — она по-прежнему переживает за свою жизнь и жизнь своих детей.

«Никакой приговор не вернет рук, мне жить теперь с этим всю жизнь. Это еще не конец: он будет подавать апелляцию, так что впереди еще один судебный этап. Я хотела бы максимально возможного наказания — пожизненного, но я понимаю, что по этим статьям такого срока нет», — сказала Грачева журналистам.

В сентябре 2018 года произошло еще одно резонансное дело — также при участии мужчины, убившего жену и оставившего без матери двух малолетних детей. Все началось с того, что в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о внезапном исчезновении своей 37-летней дочери, проживавшей в Чебоксарах с мужем и двумя маленькими детьми. По словам мужчины, о ней не было слышно с предыдущего вечера, учитывая, что она не собиралась беспричинно и на длительное время уезжать в неизвестном направлении.

Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Все выяснилось при просмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных во дворе дома, где проживала семья. Тогда же следствие установило, что мужчина, похожий на мужа пропавшей женщины, около десяти часов вечера вынес из подъезда большой чемодан и положил его в такси.

В связи с этим 44-летнего мужчину немедленно доставили для допроса в отделение, где он и признался в убийстве супруги, также указал место сокрытия тела. В ходе осмотра места происшествия из-под земли достали чемодан, в котором находилось тело потерпевшей с признаками насильственной смерти и оставшейся на шее веревкой.

Как рассказал сам мужчина, ссора между ним и женой произошла из-за алкоголя, а также «на почве личных неприязненных отношений в связи с предстоящим расторжением их брака». В ходе ссоры он нанес жене несколько ударов руками по голове, а затем задушил ее веревкой. После этого поместил тело в дорожный чемодан, отвез его на такси в лес и закопал.

В настоящее время мужчина находится под стражей — в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается. Добавим также, что обвиняемый ранее трижды привлекался к уголовной ответственности: в последний раз суд приговорил его к 14 годам заключения по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Из тюрьмы убийца вышел только в 2011 году.

Теперь ему грозит новое тюремное заключение, а вот что будет с двумя малолетними детьми, остается неясным: предполагается, что опекунство будет оформлено на дедушку, отца погибшей женщины. По словам юристов, в таких случаях одним из основных вариантов является установление опеки над детьми кем-то из родственников. Если таковых нет, то органы опеки и попечительства создают комиссию и определяют ребенка в детдом.

«Если же ребенок достигает совершеннолетия до момента, когда его родитель выйдет на свободу, то он покидает детский дом и живет самостоятельно. Если же отец или мать, не лишенные родительских прав, освобождаются до того, как их ребенку исполнилось 18 лет, они могут забрать его из детского дома», — рассказала адвокат Данильченко.

Иным способом решения проблемы является усыновление, что означает, что ребенок будет направлен не на временное воспитание, а на постоянное проживание в семье. При этом, как отмечает адвокат, права и обязанности усыновленного ребенка приравниваются к правам и обязанностям родных детей, чего нет при оформлении опеки.

Что касается государственной поддержки, то дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют преимущество при поступлении в вузы, бесплатную медицинскую помощь, содействие в трудоустройстве, освобождение от уплаты госпошлины за выдачу паспорта и некоторые другие льготы. Дети-сироты имеют также право на получение страховой или социальной пенсии по случаю потери кормильца, на выплаты при обучении и некоторые другие выплаты. Кроме того, предусмотрен порядок предоставления жилья детям-сиротам, который устанавливается региональным и муниципальным законодательством.