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«Куда по помытому?» Покупателей заставили разуться
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Уборщица заставила покупателей разуться в магазине из-за чистых полов 

Рамблер 2 часа назад
Жители города Кстово Нижегородской области попали в нетипичную ситуацию, оказавшись вынужденными разуваться в продуктовом магазине. К порядку их призвала уборщица, настоявшая на том, чтобы покупатели не ходили в грязной обуви по только что вымытому полу, сообщает телеканал 360.
Горожане расставались с обувью безропотно, оставляя ее на коврике у входа.
Директор магазина Степан рассказал, что все это происходило уже после того, как магазин закрыли: уборщица помыла пол, а затем постучались покупатели.
Он сообщил, что в итоге покупателей впустили в магазин.
«Посетители решили сами разуться, потому что у нас теплый пол, и они могли дойти до кассы босиком. Всего было около четырех человек», — сказал он.
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