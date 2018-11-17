«Куда по помытому?» Покупателей заставили разуться

Уборщица заставила покупателей разуться в магазине из-за чистых полов

Горожане расставались с обувью безропотно, оставляя ее на коврике у входа.

Директор магазина Степан рассказал, что все это происходило уже после того, как магазин закрыли: уборщица помыла пол, а затем постучались покупатели.

Он сообщил, что в итоге покупателей впустили в магазин.