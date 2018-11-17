YouTube заблокировал клип Хаски

Клип российского рэпера Дмитрия Кузнецова , известного под псевдонимом Хаски, на песню «Иуда» заблокировали на платформе YouTube.

При попытке включить видео появляется сообщение «этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».