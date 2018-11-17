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YouTube заблокировал клип Хаски
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YouTube заблокировал клип Хаски 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: vk.com/husky_music
Клип российского рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, на песню «Иуда» заблокировали на платформе YouTube.
При попытке включить видео появляется сообщение «этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».
Ранее News.ru писал о том, что запланированный на 2 ноября концерт Хаски, в городе Тольятти Самарской области отменили в связи с претензиями прокуратуры. Недовольство надзорного ведомства вызвала песня, в которой якобы содержатся «призывы к каннибализму».
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