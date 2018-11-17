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Не выдержало сердце: умер лишённый квартиры ветеран
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Не выдержало сердце: умер лишившийся квартиры из-за коллекторов ветеран Войны 

ТК «Звезда» + ещё 2 8 часов назад
Фото: кадр видео
93-летний ветеран ВОВ Анатолий Доронин, которого обманом вынудили подписать дарственную на его квартиру, умер от инфаркта.
93-летний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Доронин, о беде которого «Звезда» рассказывала 7 ноября, скончался. Пожилой человек не выдержал свалившегося на него несчастья: у ветерана произошел инфаркт. Об этом написал в своем Facebоok журналист ВГТРК Андрей Медведев.
«Мы, конечно, справедливо критикуем соседей за снос памятников, марши эсэсовцев, факельные шествия в честь УПА. Но по мне, когда рейдеры отнимают у ветерана квартиру, и он остается один на один с бедой, как когда-то в окопе с последней гранатой, это еще хуже. А теперь Анатолия Доронина нет. Не вернулся из боя старик», — сообщил Медведев в соцсети.
Коллекторы рассказали, как будут собирать долги по ЖКХ 
Напомним, к Анатолию Доронину обратились неизвестные, сказав, что у внука ветерана есть долг в 100 тысяч рублей, который тот не может погасить перед банками. Мужчины угрожали разобраться физически не только с внуком пенсионера, но и с ним самим. И вынудили пожилого человека подписать документы якобы на новый кредит, которые на самом деле оказались дарственной на квартиру. В итоге ветеран лишился своего жилья.
«Понятно даже, кто старика убил. Ну по сути убил […] Добили ветерана. Вермахт не смог, а они вот смогли», — написал Андрей Медведев.
Дело взяли на контроль в Следственном комитете.
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