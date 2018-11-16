РПЦ одобрила решение Польской церкви

РПЦ согласна с решением Польской церкви по украинским раскольникам

Польская православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты со священниками непризнанного киевского патриархата, говорится в сообщении по итогам собора епископов, распространенном в пятницу. В заявлении отмечается, что "лица, лишенные рукоположения во епископа и священства, не могут быть лидерами при установлении мира в Украинской православной церкви", но "их действия провоцируют еще больший хаос и беспорядок", передаёт информационное агентство.

Ранее протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, чем может обернуться попытка украинских властей вытеснить РПЦ с территории страны.

По словам протодьякона, призыв украинских властей вписывается в государственную политику.