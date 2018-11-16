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РПЦ одобрила решение Польской церкви
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РПЦ согласна с решением Польской церкви по украинским раскольникам 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда приветствовал решение собора Польской православной церкви запретить своим клирикам вступать в литургическое и молитвенное общение с представителями неканонических организаций на Украине, сообщает РИА Новости.
Польская православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты со священниками непризнанного киевского патриархата, говорится в сообщении по итогам собора епископов, распространенном в пятницу. В заявлении отмечается, что "лица, лишенные рукоположения во епископа и священства, не могут быть лидерами при установлении мира в Украинской православной церкви", но "их действия провоцируют еще больший хаос и беспорядок", передаёт информационное агентство.
Ранее протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, чем может обернуться попытка украинских властей вытеснить РПЦ с территории страны.
По словам протодьякона, призыв украинских властей вписывается в государственную политику.
«И хотя такая политика незаконна с точки зрения нынешнего украинского законодательства, однако это показатель готовности нарушить принципы свободы совести, прописанной в Конституции» — отметил Кураев.
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