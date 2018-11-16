Путин назвал культуру частью стратегии России

Путин назвал культуру частью стратегического потенциала России

Культура рассматривается как стратегический потенциал РФ , где уникальное многообразие языков и традиций исторически вдохновляли живописцев, литераторов и музыкантов на создание культурных брендов, заявил президент России Владимир Путин

"На профессиональных площадках форума традиционно собираются творческие, государственные, общественные деятели, меценаты из разных стран мира. Но проблемы гуманитарной сферы, которые они поднимают, имеют общий характер, актуальный для всех. И совместный поиск ответов имеет очевидные перспективы завершиться успехом", — сказал Путин на гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который по традиции пройдёт на Новой сцене Мариинского театра.

Путин отметил, что это важно, поскольку "культура рассматривается как стратегический потенциал РФ".

"Данная тема объединяет дискуссии и программы нынешнего форума. Нашу страну отличает уникальное многообразие языков и традиций, они веками переплетались друг с другом, обогащали друг друга и наполняли отечественных живописцев, литераторов, музыкантов силой и вдохновением на создание культурных брендов, без всякого преувеличения, мирового значения", — добавил он.

Президент подчеркнул, что это дало понимание миротворческой миссии самой культуры.