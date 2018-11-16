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Путин рассказал об ожиданиях от Года театра
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Путин рассказал об ожиданиях от Года театра в России 

РИА Новости + ещё 3 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Год театра в России обещает быть очень насыщенным и содержательным, охватит — без преувеличения — всю страну, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Следующий, 2019 год знаменует Год театра. Он обещает быть очень насыщенным и весьма содержательным, а его мероприятия охватят — без всякого преувеличения — всю нашу страну", — сказал Путин на гала-открытии Международного культурного форума в пятницу.
В ходе своего выступления он отметил, что России интересен опыт других стран в сфере культуры, прежде всего тех, которые реализуют доказавшие свою эффективность современные модели в сферах развития познавательного туризма, поддержки молодёжных талантов, волонтерских инициатив.
Президент подчеркнул, что эти направления относятся к приоритетам российской культурной политики. В этом году в стране проходит Год добровольца.
"Институт волонтёрства для нас не нов, он обретает все новые направления и среди них особое место в этом году заняла работа, связанная с сохранением культурного наследия нашей страны", — добавил Путин.
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