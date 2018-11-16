Жительница Волгограда получила грант в размере 100 тысяч рублей в рамках программы «Мама-предприниматель»

В пятницу, 16 ноября 2018 года, в Волгоградской области завершился федеральный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Бесплатное обучение основам предпринимательства в рамках проекта прошла 31 жительниа региона.

В течение пяти дней участницы проекта посещали лекции и мастер-классы, работали над собственными бизнес-проектами, получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей. В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где участницы презентовали свои бизнес-идеи экспертному жюри, в состав которого вошли представители Благотворительного фонда «В ответе за будущее», Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», региональных органов исполнительной власти и организаций, образующих инфраструктуру поддержки.

Победительницей проекта стала Екатерина Вихлянцева с проектом по производству купальников «ГУППИ34».

Напомним, что образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта — помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Бесплатное обучение проходит в формате пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получает грант в размере 100 000 рублей от Благотворительного фонда «В ответе за будущее». Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».