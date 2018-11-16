Российская молодежь рассказала, что ее интересует

Среди молодых людей из российских регионов распространяются тренды на саморазвитие, дополнительное образование, здоровый образ жизни; об этом свидетельствуют результаты кампании «Молодой Гвардии» по изучению трендов российской молодежи, рассказал председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов

В преддверии съезда «Единой России» «Молодая Гвардия» проводит масштабную кампанию по изучению трендов российской молодежи «Чего хочет молодежь?». В свой день рождения, 16 ноября, МГЕР провела серию региональных молодежных дискуссий и форумов в 22 городах страны. Им предшествовали дискуссии в муниципалитетах. Участие в муниципальном этапе приняли студенты, представители формальных и неформальных молодежных сообществ, студ. лидеры, представители молодежных НКО, рабочая молодежь до 35 лет.

Определенные в ходе кампании тренды будут представят на съезде «Единой России», который пройдет 7-8 декабря. Также итоги дискуссий станут основой для обновленной проектной линейки МГЕР.

16 ноября в регионах провели работу несколько площадок, которые посвящены темам, определенным в качестве наиболее интересных в ходе обсуждения в муниципалитетах. Участники самостоятельно определяли для себя рабочую группу, соответствующую интересному для них направлению.

В качестве возможных профессиональных сообществ участники могли выбрать следующие сферы: коммерция; политика и государственная служба; общественная деятельность и добровольчество; наука и образование; культура и творчество; спорт; СМИ и интернет-блогинг; IT-сфера и др. Каждая рабочая группа сформировала топ положительных и отрицательных трендов, топ жизненных целей, наиболее эффективных социальных лифтов, жизненных ценностей для современной молодежи. Кроме того, молодым людям предложили рассказать, какими они видят идеальных современных политиков.

О первых итогах дискуссий рассказал председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

«В начале года мы сместили вектор работы в регионы. Деятельность МГЕР основывается на том запросе, который существует у молодежи всей страны. В рамках кампании "Чего хочет молодежь?" мы постарались собрать мнения представителей самых различных групп, существующих внутри молодежного сообщества. По нашим предварительным подсчетам, общий охват кампании составил порядка 35 000 человек», — сказал Давыдов.

Он отметил, что результаты компании показали у молодежи тренды на саморазвитие и дополнительное образование, самореализацию в профессиональной сфере. В качестве еще одного позитивного тренда можно выделить стремление к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Также в топ попал тренд молодежи на занятие волонтерской деятельностью.

«В качестве негативного тренда значительная часть молодежи на муниципальном этапе отметила существующий в интернете культ насилия, который в реальной жизни проявляется в жестоком обращении с животными, избиениях сверстников, развитии колумбайн-движений. Кроме того, среди подростков существует тренд на маргинальную поп-культуру, пропагандирующую аморальное поведение и пренебрежение окружающими», — добавил Давыдов.

Свои жизненные цели многие соотносят с высокими достижениями в карьере ради развития своей страны и региона, созданием крепкой семьи и общим благополучием.

В качестве наиболее эффективных социальных лифтов, которые могут помочь им состояться в жизни, молодые люди видят государственные механизмы поддержки молодежи, в частности, федеральные образовательные форумы, грантовые конкурсы, также молодежь выделяет партийную принадлежность, участие в проектах «Единой России» и МГЕР, государственную службу.

В ходе компании участники рассказали о ценностных ориентирах, которыми они руководствуются в жизни.

«Самыми распространенными вариантами ответа стали: искренность, свобода выбора, семья, патриотизм и самореализация. Искренности молодые люди ждут и от современных политиков. Участники дискуссий считают, что политическим деятелям необходимо быть мобильными и открытыми для общения с избирателями в социальных сетях, больше общаться с людьми на открытых встречах, быть профессионалами в своем деле, а самое главное — быть искренними и принимать те политические решения, которые приносят реальную пользу людям», — сказал Давыдов.

На основании представленных мнений будут созданы новые проекты МГЕР, подчеркнул Давыдов. Он указал, что главным вектором для МГЕР является обеспечение максимально благоприятных условий для саморазвития и самореализации молодежи.