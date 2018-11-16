Прощание со Смирновым пройдет 17 ноября

Прощание с известным гитаристом Иваном Смирновым и его отпевание пройдет 17 ноября в храме Святого Алексия Центральной клинической больницы московской патриархии, сообщается на официальном сайте музыканта.
Церемония пройдет в 11:30. Похоронят артиста на Пятницком кладбище.
Известный российский композитор и гитарист Иван Смирнов скончался в возрасте 63 лет. Причины смерти не уточняются. Как пишет "Комсомольская правда", днем 15 ноября он почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Смирнов родился в Москве в 1955 году. В разные годы гитарист входил в составы фьюжн-группы "Второе дыхание", ансамбля экспериментальной электронной музыки "Бумеранг" под руководством Эдуарда Артемьева, а также коллективе "Голубые гитары" и джаз-рок ансамбле "Арсенал" Алексея Козлова.