Любовь к лотереям принесла женщине еще один выигрыш

Любовь к лотереям принесла женщине второй крупный выигрыш

Жительница американского города Майами, штат Флорида, второй раз выиграла в лотерею крупную денежную сумму. Об этом сообщает UPI.

63-летняя Мелоди Майзел (Melodee Mysel) получила 500 тысяч долларов (33 миллиона рублей) по лотерейному билету, который купила на автозаправочной станции за пять долларов.

Чтобы забрать деньги, ей пришлось посетить штаб-квартиру лотереи в городе Таллахасси, где два года назад ей вручили другой приз. В тот раз она стала обладательницей джекпота величиной миллион долларов (66 миллионов рублей).

В 2016 году сообщалось, что житель американского штата Миннесота, выигравший в лотерею 874 тысячи долларов, годом ранее выиграл миллион долларов. Он объяснил это чистой удачей.