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Любовь к лотереям принесла женщине еще один выигрыш
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Любовь к лотереям принесла женщине второй крупный выигрыш 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Жительница американского города Майами, штат Флорида, второй раз выиграла в лотерею крупную денежную сумму. Об этом сообщает UPI.
63-летняя Мелоди Майзел (Melodee Mysel) получила 500 тысяч долларов (33 миллиона рублей) по лотерейному билету, который купила на автозаправочной станции за пять долларов.
Чтобы забрать деньги, ей пришлось посетить штаб-квартиру лотереи в городе Таллахасси, где два года назад ей вручили другой приз. В тот раз она стала обладательницей джекпота величиной миллион долларов (66 миллионов рублей).
В 2016 году сообщалось, что житель американского штата Миннесота, выигравший в лотерею 874 тысячи долларов, годом ранее выиграл миллион долларов. Он объяснил это чистой удачей.
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