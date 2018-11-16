Россияне попросили включить Летова шорт-лист «Великих имен России» 

Россияне потребовали «вернуть» имя музыканта Егора Летова в список для финального голосования конкурса «Великие имена России». Соответствующую петицию на сайте «Российская общественная инициатива» подписали уже более 10 тысяч человек.
Финальное голосование конкурса «Великие имена России» стартовало 12 ноября и продлится до 30-го. По его итогам станут известны имена прославленных россиян, в честь которых будут переименованы 47 аэропортов страны.
В ходе предыдущего этапа голосования среди имен, которыми мог быть назван аэропорт в Омске, был и Егор Летов — лидер группы «Гражданская оборона». Тем не менее по итогам соцопроса ВЦИОМ и последующего утверждения экспертным советом конкурса имени рокера не оказалось в финальной тройке.
По словам министра культуры России Владимира Мединского, Летова не выбрали не местные власти или возглавляемое им ведомство, а голосовавшие граждане.
«Это национальный, народный опрос», — подчеркивал он.
Между тем автор петиции выразил уверенность, что музыкант не стал финалистом конкурса по решению его организаторов.
«Егор Летов — одна из ключевых фигур сибирской рок-музыки, он известен далеко за пределами Омска, Сибири и России», — подчеркнул он и призвал «вернуть» имя рокера в финал.