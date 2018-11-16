Полмиллиона россиян выбрали новые имена для аэропортов

К 16 ноября в рамках финального тура конкурса «Великие имена России» свои голоса за имена-фавориты отдали более 500 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.

По данным организаторов конкурса, прирост голосов за сутки составил более 200 тысяч. Ранее по итогам трех дней финала свой выбор сделали более 360 тысяч россиян.

Активнее всего россияне голосовали за новые названия для аэропортов Уфы (33,5 тысячи человек), Калуги (31,2 тысячи), Казани (25,7 тысячи) и Якутска (22,3 тысячи).

В Калининграде побеждает Иммануил Кант (6150 голосов). В Москве (Шереметьево) Александр Пушкин немного уступил Андрею Туполеву : 3234 голоса против 3221 голоса. Для столичного Внуково лидирует имя Сергея Королева (7204 голоса), а для Домодедово — Михаила Ломоносова (4419 голосов). В Магадане с результатом в 3393 голоса побеждает имя Владимира Высоцкого.

Финальное голосование стартовало в 11:00 12 ноября. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя (по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя»).

По итогам конкурса «Великие имена России» 45 крупнейшим аэропортам страны присвоят имена знаменитых россиян. В список кандидатов вошли самые разные люди: от исторических фигур и советских деятелей до современников.