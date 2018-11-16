В МФЦ прокомментировали утечку копий паспортов

В МФЦ прокомментировали сообщения об утечке копий паспортов

В МФЦ опровергли информацию о сканах паспортов россиян, которые якобы хранятся в открытом доступе. Об этом сообщается на сайте «Мои документы».

Ранее «Коммерсант» сообщил , что на компьютерах в МФЦ хранятся скан-копии паспортов россиян, СНИЛС, копии анкет с мобильными номерами, банковских реквизитов счетов и других документов. Издание утверждало, что доступ к этим данным есть у всех посетителей МФЦ.

В «Моих документах» подчеркнули, что «Коммерсант» обращался в ведомство с запросом по этому поводу и получил опровержение.

Как отмечают в МФЦ, у компьютеров в зоне электронных услуг нет полного доступа к интернету. С них можно зайти только на некоторые сайты: портал госуслуг и официальные сайты правительства.

В МФЦ подчеркнули, что компьютерами может воспользоваться любой желающий. Некоторые заявители оставляют там скан-копии документов и личные данные.

В «Моих документах» посетителей призвали внимательнее относиться к персональным данным, но заверили, что администраторы МФЦ раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров.

«Коммерсант» в своей статье упоминал правило об очистке компьютеров. Однако собеседники газеты, знакомые с ситуацией на местах, заявили, что эти нормы нередко нарушаются.

В МФЦ также напомнили, что за безопасность личных данных россиян сотрудники центров отвечают «непосредственно при предоставлении государственных услуг жителям».