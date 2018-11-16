Ещё
Российское село благоустроили в Sims 2
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российское село благоустроили в Sims 2 

Lenta.ru + ещё 4 46 минут назад
Фото: елизаветинское.рф
Власти Елизаветинского сельского поселения в Ленинградской области представили дизайн-проекты улиц и дворов, смоделированные в компьютерной игре Sims 2. Макеты были опубликованы на сайте муниципального образования в феврале, однако пользователи Pikabu обратили на них внимание только в ноябре.
Дизайнеры сделали компьютерные модели площади Дружбы и улицы Басова в поселке Елизаветино, а также дворовых территорий деревни Шпаньково. На скриншотах воспроизведены дома, дороги, клумбы, скамейки. На некоторых кадрах видны значки «паузы» из игры.
На сайте Елизаветинского сельского поселения информацию о ходе работ по благоустройству указанных участков найти не удалось.
Пользователи портала отреагировали на ситуацию с юмором. «Я в детстве так много проводила времени в этой игре, что теперь, видимо, можно считать, что у меня есть образование ландшафтного дизайнера и архитектора», — заметила автор под ником yana.raccoon.
Другие юзеры поддержали ее и предложили вписывать опыт игры на компьютере в свое резюме при приеме на работу.
В феврале скриншот из компьютерной игры Arma 3 появился в выпуске «Воскресного времени», приуроченном ко Дню защитника Отечества. Снимок появился с пометкой «Досье. Сирия». Позднее представители телеканала назвали кадр ошибкой режиссера монтажа.
Последние новости
Малайзия пожаловалась России на Су-30МКМ Российский регион остался без ОНК после скандала с «цапком»-крабоедом Петросян и Степаненко развелись
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на обещания Японии217
Прибалтика ищет способы отобрать Калининград413
Россиян взбесило шоу Малахова114
Легенду программы «Время» выселяют из квартиры9
Умер Жорес Медведев6
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
00:16
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Армия Оружие
00:26
ОП обсудит вопрос перехода на летнее время
Общество
01:00
Москвичей предупредили о коллапсе на дорогах
Новости Москвы
01:14
Умер Жорес Медведев
Наука Наука и техника
04:13
Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза
Политика
01:04
В Сети сравнили цены в столовых Госдумы и «Газпром нефти»
Общество
00:43
Начался суд над краснодарскими людоедами
Криминал Происшествия
00:50
Легенду программы «Время» выселяют из квартиры
Шоу-бизнес
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение