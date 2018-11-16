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В Петербурге предложили легализовать граффити
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В Петербурге предложили легализовать граффити 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок внес законопроект, который призван прекратить в Северной столице "войну с портретами" — рисунками художников-граффитистов, которые то и дело появляются на стенах зданий, а городские службы вынуждены закрашивать их, возвращая зданиям первоначальный вид.
Инициатива единогласно поддержана на заседании комитета по законодательству, сообщает пресс-служба депутата. Скоро этот законопроект будет вынесен на заседание парламента.
Поддерживают предложение депутатов и сами художники уличного искусства. Так руководитель проекта HoodGraff Артем Бурж считает, что творчество его коллег отнюдь не портит облик города, а наоборот, вносит в жизнь Северной столицы особый колорит. Разумеется, при условии, что работы граффитистов выполнены на высоком художественном уровне и не наносятся на здания исторического центра, имеющие культурную ценность.
Известно, что только за последние несколько месяцев неизвестные испортили граффити с Сергеем Бодровым. Неоднократно издевались над портретом главного тренера сборной по футболу Станислава Черчесова. А на прошлой неделе сотрудники "Ленэнерго" по требованию жителей были вынуждены закрасить изображение лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, нанесенное на стену трансформаторной будки.
— В нашем городе полно трансформаторных будок, торцов домов в спальных районах, которые только выиграют, если на них появятся портреты уважаемых людей или символы исторических событий, — отметил Четырбок.
Согласно тексту законопроекта, правительство Петербурга должно будет разработать специальные правила размещения элементов уличного искусства и определить упрощенную форму согласования нанесения рисунков на фасадах зданий, ограждений и заборов. Разумеется, исключая объекты культурного наследия и исторические здания.
Предполагается, что ответственным за разработку правил и их соблюдение будет комитет по градостроительству и архитектуре.
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