В Петербурге предложили легализовать граффити

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок внес законопроект, который призван прекратить в Северной столице "войну с портретами" — рисунками художников-граффитистов, которые то и дело появляются на стенах зданий, а городские службы вынуждены закрашивать их, возвращая зданиям первоначальный вид.

Инициатива единогласно поддержана на заседании комитета по законодательству, сообщает пресс-служба депутата. Скоро этот законопроект будет вынесен на заседание парламента.

Поддерживают предложение депутатов и сами художники уличного искусства. Так руководитель проекта HoodGraff Артем Бурж считает, что творчество его коллег отнюдь не портит облик города, а наоборот, вносит в жизнь Северной столицы особый колорит. Разумеется, при условии, что работы граффитистов выполнены на высоком художественном уровне и не наносятся на здания исторического центра, имеющие культурную ценность.

— В нашем городе полно трансформаторных будок, торцов домов в спальных районах, которые только выиграют, если на них появятся портреты уважаемых людей или символы исторических событий, — отметил Четырбок.

Согласно тексту законопроекта, правительство Петербурга должно будет разработать специальные правила размещения элементов уличного искусства и определить упрощенную форму согласования нанесения рисунков на фасадах зданий, ограждений и заборов. Разумеется, исключая объекты культурного наследия и исторические здания.

Предполагается, что ответственным за разработку правил и их соблюдение будет комитет по градостроительству и архитектуре.