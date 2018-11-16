Ещё
Скончалась супруга первого президента Татарстана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Германия уходит из-под контроля
Германия уходит из-под контроля

Умерла жена первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева скончалась в пятницу, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин.
"На 80-м году жизни скончалась Сакина Шакировна Шаймиева. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокое соболезнование в связи с кончиной", — сказал Хайруллин.
Сакина Шаймиева родилась в 1939 году в Казани. В 1958 году она окончила Казанский кооперативный техникум, работала в Калининском (сейчас Актанышский) районе республики, где познакомилась с Минтимером Шаймиевым. В 1961 году они поженились. Чета Шаймиевых воспитала двух сыновей.
В 2007 году была издана ее книга "В тени Минтимера". Дополненное издание вышло в апреле 2016 года, книга вызвала огромный интерес у читателей. В ней Сакина Шаймиева рассуждала о жизни с политиком и о том, как Минтимером Шаймиевым было принято решение оставить высокий пост, о деятельности фонда "Возрождение" под его руководством.
Последние новости
Умер известный российский гитарист Иван Смирнов Ученые выяснили, почему людям нравится пить горький кофе Кот спел грузинские песни и попал на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе ликвидирован Гера199
Пока вы спали: Курилы поделят по-советски275
Москва затрясется от холода56
Православный раскол довел Порошенко до истерики167
ООН приняла резолюцию по Крыму955
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
00:46
Священник прокатился в запряженном детьми Porsche
В мире Европа
01:46
В Донбассе ликвидирован Гера
В мире
00:52
Избивших инвалида полицейских уволили
Криминал Происшествия
01:07
Полет «вездесущих близнецов» А-50 попал на видео
Армия Оружие
01:03
«Сырочек, чай и все». Как встретили Волочкову в Краснодаре
Шоу-бизнес
04:48
Севшего на «министерскую диету» депутата высмеяли на Первом
Общество
03:34
Пока вы спали: Курилы поделят по-советски
Общество
00:21
Скандал с сыном премьера Чехии набирает обороты
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение