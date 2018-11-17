Осенний фотоконкурс стартовал в Подмосковье

Жители Москвы Подмосковья могут принять участие в фото-конкурсе, посвященному осени. Как сообщил «Путеводитель по Московской области», голосование продлится до конца ноября.

Любители кулинарии смогут в Егорьевске принять участие в мастер-классах по изготовлению шоколада. В первом пищевом кванториуме «Вкусная лаборатория» детей познакомят с особенностями приготовления этого лакомства Они поучаствуют в приготовлении торта без термообработки. И даже получат в подарок торт-конструктор, чтобы закрепить полученные знания дома.

Полюбоваться на соколов и принять участие в охоте на искусственную приманку можно будет в Мытищинском Центре соколиной охоты. Сотрудники также покажут уникальную экспозицию, посвященную ловчим птицам.

В Рузском округе посетителей ждет «Трогательный зоопарк оленей». Дети и взрослые смогут погладить и покормить северных и европейских оленей. Им также покажут пятнистых и сирийских оленей, горных козлов с козлятами, енотов и фазанов.

В Ступино в контактном зоопарке посетителей ждут животные, снимающиеся в кино и рекламе. Их можно гладить, кормить и фотографироваться с ними. Владельцы зоопарка расскажут о них смешные истории, и разрешат выгулять на поводке енота, лису, волка и страуса.

Истринский драмтеатр в эти выходные покажет спектакли «Котенок по имени Гав», «Емеля», «Кот в сапогах», «Айболит спешит на помощь».