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Осенний фотоконкурс стартовал в Подмосковье
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Осенний фотоконкурс стартовал в Подмосковье 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жители Москвы и Подмосковья могут принять участие в фото-конкурсе, посвященному осени. Как сообщил «Путеводитель по Московской области», голосование продлится до конца ноября.
Любители кулинарии смогут в Егорьевске принять участие в мастер-классах по изготовлению шоколада. В первом пищевом кванториуме «Вкусная лаборатория» детей познакомят с особенностями приготовления этого лакомства Они поучаствуют в приготовлении торта без термообработки. И даже получат в подарок торт-конструктор, чтобы закрепить полученные знания дома.
Полюбоваться на соколов и принять участие в охоте на искусственную приманку можно будет в Мытищинском Центре соколиной охоты. Сотрудники также покажут уникальную экспозицию, посвященную ловчим птицам.
В Рузском округе посетителей ждет «Трогательный зоопарк оленей». Дети и взрослые смогут погладить и покормить северных и европейских оленей. Им также покажут пятнистых и сирийских оленей, горных козлов с козлятами, енотов и фазанов.
В Ступино в контактном зоопарке посетителей ждут животные, снимающиеся в кино и рекламе. Их можно гладить, кормить и фотографироваться с ними. Владельцы зоопарка расскажут о них смешные истории, и разрешат выгулять на поводке енота, лису, волка и страуса.
Истринский драмтеатр в эти выходные покажет спектакли «Котенок по имени Гав», «Емеля», «Кот в сапогах», «Айболит спешит на помощь».
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