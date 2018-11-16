Умер Иван Смирнов

Умер известный российский гитарист Иван Смирнов

Известный российский музыкант, гитарист-виртуоз Иван Смирнов умер 15 ноября в возрасте 63 лет. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

О случившемся сообщил на своей странице в Facebook основатель компании Music Box Андрей Большаков

По словам друзей музыканта, его смерть была внезапной. Смирнову стало плохо и он потерял сознание, пишет « Комсомольская правда ». Судя по афише на официальном сайте, гастрольный график у Смирнова оказался расписан на год вперёд, ближайшее выступление должно было состояться 26 декабря в джаз-клубе «Союз композиторов» в Москве.

Артист успел дать последний концерт 13 ноября в Московском мюзик-холле. В YouTube сохранилась запись этого выступления.