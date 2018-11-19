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В Чечне раскритиковали извинения авторов игры о вампирах
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В Чечне сочли недостаточными извинения авторов игры о вампирах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 36 1 час назад
Фото: white-wolf.com
Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что в республике не удовлетворены извинениями шведской компании, выпустившей настольную игру Vampire: The Masquerade, в которой Чечня упомянута в негативном контексте.
«Это не извинения, это издевательства, они сделали только хуже. … Меры стопроцентно будут», — сказал Умаров, отметив, что заявление компании очень «размыто», передает ТАСС.
Он назвал игру «тягчайшим оскорблением» народу и лидеру Чечни.
«И я бы хотел услышать коллег, в чем будет выражаться сатисфакция, если они собираются ее вообще приносить, о каком конкретном денежном эквиваленте (идет речь), как мы дальше с этим будем жить», — сказал он.
На прошлой неделе в мировой игровой индустрии разгорелся скандал, связанный с упоминанием Чечни в одной из самых известных настольных игр — Vampire: The Masquerade, в которой, по легенде, Чечней управляет клан вампиров. В республике не исключил вероятность судебных разбирательств в связи с этой историей.
Сообщалось также, что компания-разработчик Paradox Interactive игры заявила, что исключит из своей продукции раздел, содержащий упоминание о Чечне. Вице-президент по развитию бизнеса компании Шамс Джорджани также написал, что компания «приносит извинения».
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