В США предложили запретить сигареты с ментолом

Власти США предложили запретить сигареты с ментолом

Власти США начинают новую кампанию по борьбе с употреблением никотина среди детей и подростков, в частности, будет запрещена широкая продажа табачных продуктов с вкусовыми добавками и предложен запрет на продажу сигарет с ментолом, сообщило в четверг в пресс-релизе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

В обычных магазинах будет продаваться только обычный табак, а также сигареты с ментолом. Фруктовые и подслащенные смеси с никотином будут продаваться только в интернете и в специальных магазинах, вход в которые будет ограничен по возрасту, говорится в релизе.

Кроме того, FDA планирует запретить сигареты с ментолом, которые считаются более "легкими" для привыкания и особенно распространены среди подростков и расово-этнических меньшинств. Когда будет введен этот запрет, не сообщается.

По заявлению главы ведомства Скотта Готтлиба, использование фруктовых смесей и электронных сигарет расширяет популярность табачных изделий среди детей и подростков и приводит к употреблению традиционных сигарет.

"Я не могу позволить, чтобы поколение детей привыкло к никотину с помощью электронных сигарет", — заявил Готтлиб.

FDA сообщает, что использование электронных сигарет в американских школах выросло в последние годы почти на 80%, причем более 20% школьников использовали те или иные табачные продукты. В абсолютном выражении это более 3 миллионов школьников старших классов и более полумиллиона детей в средних классах школы.