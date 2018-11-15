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В США предложили запретить сигареты с ментолом
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Власти США предложили запретить сигареты с ментолом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Власти США начинают новую кампанию по борьбе с употреблением никотина среди детей и подростков, в частности, будет запрещена широкая продажа табачных продуктов с вкусовыми добавками и предложен запрет на продажу сигарет с ментолом, сообщило в четверг в пресс-релизе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
В обычных магазинах будет продаваться только обычный табак, а также сигареты с ментолом. Фруктовые и подслащенные смеси с никотином будут продаваться только в интернете и в специальных магазинах, вход в которые будет ограничен по возрасту, говорится в релизе.
Кроме того, FDA планирует запретить сигареты с ментолом, которые считаются более "легкими" для привыкания и особенно распространены среди подростков и расово-этнических меньшинств. Когда будет введен этот запрет, не сообщается.
По заявлению главы ведомства Скотта Готтлиба, использование фруктовых смесей и электронных сигарет расширяет популярность табачных изделий среди детей и подростков и приводит к употреблению традиционных сигарет.
"Я не могу позволить, чтобы поколение детей привыкло к никотину с помощью электронных сигарет", — заявил Готтлиб.
FDA сообщает, что использование электронных сигарет в американских школах выросло в последние годы почти на 80%, причем более 20% школьников использовали те или иные табачные продукты. В абсолютном выражении это более 3 миллионов школьников старших классов и более полумиллиона детей в средних классах школы.
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