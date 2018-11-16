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Любовью к кофе отличаются люди-"мутанты"
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Ученые выяснили, почему людям нравится пить горький кофе 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © Andreas SOLARO / AFP
Ученые открыли мутации, заставляющие человека пить много кофе, и нашли необычное объяснение тому, почему люди могли пристраститься к этому горькому напитку. Их выводы были представлены в журнале Scientific Reports.
"Можно предположить, что люди, которые особенно хорошо ощущают горький вкус кофе, будут избегать его. На самом деле все наоборот — похоже, что подобные люди постепенно привыкают к этому ощущению и начинает считать яркий вкус кофе не минусом, а плюсом", — рассказывает Мэрилин Корнелис (Marilyn Cornelis) из Северо-Западного университета в Чикаго (США).
Гадания на гуще
В последние годы ученые начали активно изучать то, как различные обыденные продукты питания, в том числе и кофе, влияют на здоровье человека и на работу его организма. К примеру, биологи достаточно давно считали, что употребление кофе и других кофеиносодержащих напитков может негативно влиять на работу сердца у людей с аритмией, однако длительные наблюдения за здоровьем нескольких тысяч "сердечников" показали, что это не так.
С другой стороны, вопрос существования позитивных эффектов от употребления кофе пока остается предметом споров среди ученых. За последние годы многие группы исследователей обнаружили, что употребление более трех чашек кофе в день заметно снижает риск развития инфарктов и ряда других болезней, а другие научные коллективы, наоборот, говорят о том, что такой связи нет.
Еще больше интереса и споров и среди ученых, и среди обывателей вызывает то, как был открыт кофе и почему жители Эфиопии и "арабских" стран Африки пристрастились к этому терпкому и весьма своеобразному напитку примерно пять веков назад.
Эти дискуссии связаны с тем, что горький вкус пищи обычно служит предупреждением для человека или других млекопитающих, что их будущий обед содержит в себе токсины и другие опасные для жизни вещества. По этой причине пристрастие к кофе выглядит с эволюционной точки зрения крайне "противоестественным".
Корнелис и ее коллеги проверили, так ли это на самом деле, используя данные, которые собирал британский геномный консорциум UK Biobank при изучении ДНК и пищевых привычек примерно полумиллиона жителей Англии, Шотландии и Уэльса.
Парадокс вкуса
Участники этого исследования не только сдали образцы ДНК, но и подробно описали, какие напитки, в том числе чай, кофе или алкоголь и в каких количествах они предпочитают употреблять.
Получив эти данные, генетики сопоставили вкусы британцев с тем, какие мутации присутствовали в их генах, управляющих восприятием кислого, сладкого, горького и других вкусов.
Подобное сравнение раскрыло крайне любопытную вещь. Вопреки подозрениям эволюционистов, кофе больше всего любили те люди, в чьем геноме присутствовали те вариации генов, которые были связаны с высокой чувствительностью к кофеину. При этом они плохо ощущали хинин и некоторые другие горькие субстанции.
Что интересно, носители "кофейных" мутаций к тому же не любили чай и пили алкоголь в среднем меньше, чем остальные добровольцы. С другой стороны, люди, хорошо ощущающие вкус хинина и синтетические горькие вещества, тоже не любили спиртные напитки и чай, но при этом не испытывали необъяснимую тягу к кофе.
Почему это так, пока не понятно, но ученые предполагают, что различия в восприятии вкусов, обусловленные подобными мелкими мутациями, могут особенно сильно влиять на поведение человека. Их дальнейшее изучение, как надеются исследователи, поможет раскрыть истинную природу вкусовых ощущений.
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