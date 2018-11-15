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РБК поменяет концепцию своего журнала
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РБК поменяет концепцию своего журнала и сократит периодичность его выхода 

Ведомости + ещё 6 1 час назад
Фото: Максим Стулов / Ведомости
Главный редактор журнала РБК Валерий Игуменов покинет свой пост в начале следующего года, об этом он написал на своей странице в Facebook. «В 2019 году я уже не буду главным редактором журнала РБК, а буду кем-то еще. Журнал продолжит выходить, и бумажный тоже. До конца этого года все вообще в обычном режиме», — написал Игуменов. Представитель РБК Егор Тимофеев подтвердил, что Игуменов принял решение покинуть журнал.
Первым об уходе Игуменова и изменении периодичности выхода журнала сообщило медиа «Проект». Журнал РБК, который до сих пор выходил в ежемесячном формате, сократит периодичность выхода до шести раз в год, говорит представитель Тимофеев. Фокус в развитии издания сместится на то, как будут меняться различные отрасли в связи с развитием технологий.
Изменения в работе РБК Тимофеев связал с реорганизацией редакционных команд, в том числе с развитием проектов с платным контентом. Новый проект с подпиской будет называться для пользователей «РБК Pro», пояснил Тимофеев. Туда войдут «РБК отрасли», который сейчас доступен только по подписке, журнал РБК, «РБК Исследования рынков» и проект Public.ru. За развитие направления «РБК Pro» в РБК отвечает заместитель генерального директора Екатерина Круглова, за контент — Максим Васюков. РБК тестирует систему paywall c 2015 г., впрочем тогда введение платной подписки не прошло дальше эксперимента.
Летом прошлого года структуры Григория Березкина выкупили 65% медиахолдинга РБК у Михаила Прохорова. В октябре 2018 г. РБК закрыл доступ для читателей, блокирующих рекламу. «Доступ ограничен для пользователей, которые используют программу Adblock», — указано в сообщении. Таких читателей у РБК, по собственной оценке, около 20%. Теперь такие пользователи при входе на сайт увидят сообщение с просьбой отключить блокировщик. По данным Mediascope за сентябрь, аудитория сайта РБК составила 8,5 млн человек в среднем в сутки. Аудитория журнала РБК на сайте Mediascope не указана.
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